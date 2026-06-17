Callback 8020 je telefon na preklop sa zamjenjivom baterijom i Sailfish operativnim sistemom koji fabrički blokira internet pretraživače i društvene mreže, ali i dalje pokreće Android aplikacije.

Izvor: Commodore.

Legendarni brend Commodore - ime koje stoji iza čuvenog C64, diskutabilno najprodavanijeg kućnog računara svih vremena - zvanično je najavio svoj prvi originalni mobilni uređaj.

Model pod nazivom Callback 8020 je telefon na preklop inspirisan estetikom s početka 2000-ih godina. Uređaj je specifičan po tome što su na nivou operativnog sistema fabrički blokirana internet pretraživače, društvene mreže i aplikacije za e-poštu. Ipak, zahvaljujući posebnom softverskom sloju, ovaj telefon i dalje može da pokrene čak 99% Android aplikacija.

Vidi opis Veliki povratak legende! Commodore najavio telefon na preklop koji fabrički blokira društvene mreže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Commodore. Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Commodore. Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Commodore. Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Commodore. Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Commodore. Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Commodore. Br. slika: 14 14 / 14

Glavna ideja je da korisnik ostane dostupan za komunikaciju, ali bez rizika da će mu algoritmi konstantno krasti pažnju.

"Ovo je 'ne-glupi glupi telefon' (not dumb dumbphone), napravljen za ljude koji žele da provode manje vremena skrolujući, a više u stvarnom svijetu“, objašnjava izvršni direktor kompanije Commodore, Peri Frektik.

Za ovakav digitalni detoks zadužen je Sailfish OS (sistem zasnova na Linuxu koji su razvili bivši inženjeri kompanije Nokia). To znači da su Instagram i TikTok trajno nedostupni, ali aplikacije poput WhatsApp-a, Signal-a, Spotify-ja i Google Mapa rade bez ikakvih problema.

Izvor: Commodore.

Sa hardverske strane, uređaj donosi skromniji procesor MediaTek Helio G81, 4 GB radne memorije i 64 GB prostora za skladištenje podataka, uz mali glavni ekran od 3,25 inča i spoljni monohromatski ekran za obavještenja.

Međutim, hardver krije i nekoliko ozbiljnih iznenađenja. Na poleđini se nalazi Sony senzor od 48 megapiksela sa retro režimom snimanja u stilu starih kamera, a tu su i klasičan ulaz za slušalice (3,5 mm), FM radio i vrhunski audio čip (DAC) za zvuk visoke rezolucije. Ono što će posebno obradovati ljubitelje stare škole jeste zamjenjiva baterija od 1.550 mAh.

Izvor: Commodore.

Telefon će se naći u slobodnoj prodaji krajem godine u pet boja koje direktno asociraju na Commodore nostalgiju, uključujući prepoznatljivu BASIC Beige nijansu. Početna cena standardnih modela iznosi 499 dolara, dok prednarudžbine sa popustom startuju 30. juna.