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Kreće prodaja Steam Machine konzole? Test paketi navodno već stigli recenzentima

Kreće prodaja Steam Machine konzole? Test paketi navodno već stigli recenzentima

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Gejming zajednica ozbiljno strahuje da bi cijena konzole mogla da pređe granicu od 1.000 dolara zbog skoka cijena komponenti.

Kreće prodaja Steam Machine konzole Izvor: Valve

Izgleda da se čekanju na novu Valve konzolu konačno nazire kraj. Nove informacije ukazuju na to da je Steam Machine veoma blizu zvaničnog lansiranja, a prvi test primjerci navodno su stigli u ruke odabranih recenzenata.

Kako tvrdi X profil Steam Hardware Updates, embargo na objavljivanje utisaka ističe 23. juna, pa uskoro možemo očekivati i prve detaljne recenzije.

Lansiranje konzole mjesecima je odlagano zbog naglog skoka cijena memorijskih čipova na svjetskom tržištu. Ipak, očekuje se da će Valve do kraja mjeseca objaviti cijene i otvoriti prednarudžbine, što bi značilo da uređaj u prodaju stiže tokom jula ili avgusta.

"Više ne znam u šta da vjerujem", glasi jedan od najpopularnijih komentara na Redditu, koji možda najbolje oslikava raspoloženje među igračima poslije brojnih promjena planova.

Zanimljiv je i sadržaj paketa namenjenog recenzentima. Pored same konzole, u njemu se nalaze Steam Controller, nosači za montažu i izmjenjivi prednji paneli. Za sada, međutim, nije poznato da li će svi ovi dodaci biti dio standardnog pakovanja.

Upravo zbog problema sa komponentama koji su i doveli do kašnjenja, najveća nepoznanica ostaje cijena. Dio zajednice strahuje da bi Steam Machine mogla da košta više od 1.000 dolara, posebno nakon nedavnog poskupljenja Steam Deck ručne konzole.

U procurelim informacijama kratko se pominju i Steam Frame VR naočare, ali još nije poznato da li Valve planira da ih lansira istovremeno sa glavnom konzolom.

Izvor: Valve

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