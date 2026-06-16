Kreće prodaja Steam Machine konzole? Test paketi navodno već stigli recenzentima

Gejming zajednica ozbiljno strahuje da bi cijena konzole mogla da pređe granicu od 1.000 dolara zbog skoka cijena komponenti.

Izvor: Valve

Izgleda da se čekanju na novu Valve konzolu konačno nazire kraj. Nove informacije ukazuju na to da je Steam Machine veoma blizu zvaničnog lansiranja, a prvi test primjerci navodno su stigli u ruke odabranih recenzenata.

Kako tvrdi X profil Steam Hardware Updates, embargo na objavljivanje utisaka ističe 23. juna, pa uskoro možemo očekivati i prve detaljne recenzije.

Lansiranje konzole mjesecima je odlagano zbog naglog skoka cijena memorijskih čipova na svjetskom tržištu. Ipak, očekuje se da će Valve do kraja mjeseca objaviti cijene i otvoriti prednarudžbine, što bi značilo da uređaj u prodaju stiže tokom jula ili avgusta.

"Više ne znam u šta da vjerujem", glasi jedan od najpopularnijih komentara na Redditu, koji možda najbolje oslikava raspoloženje među igračima poslije brojnih promjena planova.

1. Announcement for Hardware reservations and prices expected between Jun 22 - Jun 30

2. Reviewers are actively receiving Steam Machine and Steam Frame units (see enclosed photos)

3. Steam Machine comes with a Steam Controller, 2 mounting brackets and a Steam Machine in a box.

4.…pic.twitter.com/bZzNx5URos — Steam Hardware Updates (@HardwareSteam)June 12, 2026

Zanimljiv je i sadržaj paketa namenjenog recenzentima. Pored same konzole, u njemu se nalaze Steam Controller, nosači za montažu i izmjenjivi prednji paneli. Za sada, međutim, nije poznato da li će svi ovi dodaci biti dio standardnog pakovanja.

Upravo zbog problema sa komponentama koji su i doveli do kašnjenja, najveća nepoznanica ostaje cijena. Dio zajednice strahuje da bi Steam Machine mogla da košta više od 1.000 dolara, posebno nakon nedavnog poskupljenja Steam Deck ručne konzole.

U procurelim informacijama kratko se pominju i Steam Frame VR naočare, ali još nije poznato da li Valve planira da ih lansira istovremeno sa glavnom konzolom.

Izvor: Valve