Isparile zalihe Steam Deck konzole: Da li je Valve u ozbiljnom problemu?

Sve verzije Steam Deck-a označene su kao rasprodate u SAD i Kanadi, a problemi sa dostupnošću šire se i na Aziju.

Izvor: Valve

Valve ručna konzola praktično je nestala sa tržišta. Prema podacima sa Steam prodavnice, sve tri verzije Steam Deck-a u SAD i Kanadi označene su kao "Out of Stock", što znači da ih trenutno nema na lageru.

Ovakva situacija možda i ne iznenađuje kada je u pitanju LCD model, koji je ukinut još u decembru. Ipak, nema ni OLED verzija od 512 GB i 1 TB, koje su trenutno jedine zvanične varijante u ponudi. To već budi sumnju da problem nije izolovan slučaj.

Nestašice nisu ograničene samo na Severnu Ameriku. Problemi sa dostupnošću zabilježeni su i u Japanu, Južnoj Koreji, Hong Kongu i Tajvanu. Jedini izuzetak za sada je Evropa, gdje Steam prodavnica i dalje prikazuje da su oba OLED modela dostupna za kupovinu, barem u trenutku pisanja teksta.

Kompanija Valve se još nije zvanično oglasila o razlozima nestašice. Ipak, sve ukazuje na rast cijena memorijskih komponenti kao mogući uzrok. Valve nema proizvodne kapacitete kao najveći proizvođači hardvera, pa je osjetljiviji na poremećaje u lancu snabdijevanja, prenosi Bug. Takve promjene se lako preliju i na postojeće, ali i na nove uređaje.

Podsjetimo, Valve je u novembru najavio Steam Machine i Steam Frame VR. Međutim, prošle sedmice je potvrđeno da se izlazak tih uređaja odlaže, bez preciznog roka. U kombinaciji sa aktuelnim nestašicama, jasno je da kompanija prolazi kroz izazovan period kada je hardver u pitanju.