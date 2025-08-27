Ayn Thor: Ova konzola sa dva ekrana košta manje od polovnog Nintendo 3DS-a

Ayn Thor pokreće moćni Snapdragon čipset, početna cijena je 229 dolara, a prednarudžbine su već otvorene.

Izvor: Ayn

Kompanija Ayn, poznata po ručnim konzolama koje pokreću Android, lansirala je svoj najnoviji model na preklop, i to sa dva ekrana - Ayn Thor. Uređaj nepogrešivo podseća na Nintendo 3DS, ali ono što je posebno interesantno je da košta manje nego polovna konzola japanskog giganta.

Ukoliko posjetite neki od domaćih sajtova za oglašavanje, nećete pronaći korišćen "New Nintendo 3DS XL" u odličnom stanju, a da cijena nije bar 280 evra. Ukoliko je u pitanju specijalno izdanje konzole, budite spremni da platite i preko 400 evra.

Izvor: Ayn

S druge strane, početna cijena Ayn Thor konzole iznosi "svega" 249 dolara za osnovnu verziju, dok je za najbolju varijantu potrebno izdvojiti 429 dolara.

Ayn je ubacio mnogo više od nostalgije u svoju novu ručnu konzolu sa dva ekrana. Svi Thor modeli imaju glavni 6-inčni AMOLED ekran sa osvježavanjem do 120 Hz i rezolucijom 1.920 x 1.080 piksela, dok je sekundarni AMOLED ekran od 3,92 inča ograničen na 60 Hz i rezoluciju 1.240 x 1.080 piksela. Osnovna verzija stiže sa 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, i jedina je koju pokreće Snapdragon 865 čipset. Sve druge varijante pokreće Snapdragon 8 Gen 2, koje na raspolaganje stavljaju do 16 GB RAM i do 1 TB interne memorije.

Bez obzira na razlike u specifikacijama, svi modeli imaju bateriju od 6.000 mAh i rade na Android-u 13. Tu su i video izlaz, USB-C port, 3,5mm priključak za slušalice, TF slot i podrška za Wi-Fi i Bluetooth. Pošto je šarka kod ovakvih uređaja često slaba tačka, Ayn je Thor opremio ojačanim rješenjem, aktivnim sistemom hlađenja i Hall effect džojsticima koji nisu podložni "drift-u".

Prednarudžbine Ayn Thor ručne konzole počele su 26. avgusta, a na raspolaganju su četiri boje - crna, bijela, ljubičasta i "rainbow", sa dugmićima u boji kao na SNES-u.

(MONDO)