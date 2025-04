Predstavljen Nintendo Switch 2: Da li ste spremni za 4K gejming, odlične igre i veću cijenu

Japanski gigant održao je Nintendo Direct prezentaciju i zvanično predstavio svoju najnoviju gejming konzolu - Nintendo Switch 2.

Stigao je dan koji su gejmeri širom svijeta dugo čekali. Nintendo je 2. aprila zvanično predstavio Nintendo Switch 2 i otkrio sve informacije o novoj konzoli. Nasljednik popularnog Switch-a stiže da opet pokori svijet značajno boljim hardverom i interesantnim novim funkcijama, a na policama ćemo ga vidjeti već 5. juna 2025. godine.

Šta sve treba da znate o Nintendo Switch 2 konzoli - pročitajte u nastavku.

Veći, brži, bolji i funkcionalniji

Izgled Nintendo Switch 2 konzole nije bio tajna prije današnje premijer - Nintendo ga je predstavio još sredinom januara, kada je i zvanično najavio Nintendo Direct prezentaciju.

Nintendo Switch 2 je veoma sličan prethodniku - većih dimenzija, ali iste debljine. Promjene u dizajnu, naravno, postoje, a kupci će moći da ih uoče odmah.

Najupečatljivije promjene na glavnoj jedinici su veći ekran, redizajnirani naslanjač (ovaj put u obliku širokog latiničnog slova "U") i redizajnirana ležišta za Joy-Con 2 kontrolere na bokovima.

Ekran je dijagonale 7,9 inča. U pitanju je LCD, a ne OLED panel, ali ono što je veoma interesantno je da njegova rezolucija 1080p, da se osvježava brzinom do 120 Hz, kao i da podržava HDR prikaz.

Na gornjoj strani Switch 2 posjeduje tastere za napajanje i kontrolu jačine zvuka, slot za kartice igara, 3,5-milimetarski konektor, otvor mikrofona, otvore sistema hlađenja i USB-C port kako bi konzola mogla da se puni i kada je postavljena na sto. Otvore za hlađenje vidimo i na donjoj strani, na kojoj su takođe postavljeni otvori zvučnika i sekundarni USB-C port za povezivanje sa bazom.

Kada je riječ najzvučnijim promenama koje donose novi Joy-Con 2 kontroleri, čije dimenzije su takođe veće u odnosu na prethodnu generaciju, to su nesumnjivo optički senzori na unutrašnjoj strani i novi "C" taster.

Optički senzori dozvoljavaju korisnicima da kontrolere koriste u svojstvu miša u podržanim igrama. Međutim, umjesto da samo registruju površinu po kojoj se kreću, Joy-Con 2 koristi i žiroskop kako bi detektovao rotaciju u prostoru za dodatnu preciznost. Nove mogućnosti kontrolera Nintendo je demonstrirao trejlerom za igru Drag x Drive. U pitanju je košarkaški naslov u kojem gejmeri upravljaju igračem u kolicima, koriste obe ruke za kontrolisanje i svojim pokretima šutiraju, blokiraju ili mašu kada žele da im se doda lopta.

Ukoliko se pitate čemu služi novi taster "C" na kontroleru, u pitanje je rješenje koje aktivira GameChat funkciju, odnosno pomoću kojeg gejmeri brzo mogu da stupe u kontakt sa svojim prijateljima. Bilo da igraju iste igre ili ne, međusobno mogu da dijele gejmplej u isto vreme, a veoma je interesantno da je za svu glasovnu komunikaciju zadužen mikrofon na glavnoj jedinici konzole, koji posjeduje mogućnost izolacije glasa i koji može da se koristi čak i kada je Nintendo Switch 2 postavljen na bazu pored televizora.

Nintendo je takođe predstavio Nintendo Switch 2 kameru, koju će kupci moći da kupe istog dana kada i novu konzolu, a koja služi za video razgovore, striming sesije, ali i za dodavanje lika igrača u podržane igre. Na raspolaganju od prvog dana će biti i novi Nintendo Switch 2 Pro Controller.

Kako smo već pomenuli bazu (dock) Nintendo Switch 2 konzole, važno je znati da je i ona dobila značajno unapređenje u odnosu na prošlu generaciju. Unutar baze sada se nalazi sistem hlađenja kako se sistem ne bi pregrijavao u najintenzivnijim naslovima, a Nintendo je imao dobar razlog da ga implementira - video izlaz Switch 2 konzole u bazi dostiže 4K rezoluciju!

U zavisnosti od igara koje se igraju, korisnici će imati mogućnost da u podešavanjima biraju da li žele 4K (60 fps) ili 1080p (120 fps), odnosno 1080p (60 fps) ili 720 (120 fps) kada se Nintendo Switch 2 koristi u pokretu.

Više interne memorije, nove kartice igara i nove microSD kartice

Umesto 32 GB, koliko je imao originalni Switch, Nintedno Switch 2 dolazi sa 256 GB interne memorije. Podrška za proširenje kapaciteta je i dalje tu, s tim da korisnici neće moći da koriste standarde microSD, već isključivo microSD Express kartice.

Nintendo je predstavio i kako će izgledati nove kartice igara. Umjesto crne, plastično kućište kartica sada je crvene boje. Dizajn ostaje gotovo identičan igrama za originalni Switch, ali japanski gigant napominje da novo rješenje nudi značajno brži prenos podataka.

Odličan izbor igara, već od starta

Nintendo je tokom prezentacije ponovio jednu od najboljih karakteristika Nintendo Switch 2 konzole - kompatibilna je sa skoro svim igrama prethodne generacije. Zapravo, iz kompanije kažu da postoje tri vrste igara koje su igračima na raspolaganju - Nintendo Switch 2 igre, Nintendo Switch igre i Nintendo Switch igre posebno prilagođene za Switch 2.

Vlasnici određenih igara za prethodnu generaciju konzola će moći da ih igraju kad god požele, ali ukoliko žele da iskoriste moć novog Switch-a i da stare naslove igraju u većoj rezoluciji i sa većim brojem kadrova u sekundi, moraće da kupuju posebne nadogradnje u online prodavnici.

Kada je riječ o naslovima koji će gejmerima biti na raspolaganju, Nintendo je tokom premijere prikazao veliki broj trejlera. Najinteresantniji naslov je svakako Mario Kart World, najnovija verzija igra koja kombinuje sve elemente Mario Kart igara i ubacuje ih u otvoreni svijet, slično Forza Horizon receptu. Korisnici neće moći samo da se trkaju, već i da istražuju raznoliki svijet igre u različitim vremenskim uslovima, kao i po danu i noći.

Još jedna igra iz Nintendo kuhinje koja će sigurno zainteresovati gejmere je novi 3D platformer Donkey Kong: Banaza, u kojem igrači preuzimaju ulogu kultnog Donkey Konga i upuštaju se avanturu u potpuno novom okruženju.

Ekskluzivne igre za Nintendo Switch 2:

Mario Kart World - 5. jun 2025.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 5. jun 2025.

Donkey Kong: Bananza - leto 2025.

Drag x Drive - leto 2025.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - 2025.

Kirby Air Riders - 2025.

The Duskbloods - 2026.

Nintendo Switch 2 Edition igre:

Rune Factory: Guardians of Azuma - 5. jun 2025.

Tamagotchi Plaza - 27. jun 2025.

Shadow Labyrinth - 18. jul 2025.

Story of Seasons: Grand Bazaar - 28. avgust 2025.

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Break of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond Pokémon Legends Z-A

Civilization 7

Sve druge igre najavljene za Nintendo Switch 2:

Cyberpunk 2027: Ultimate Edition - 5. jun 2025.

Hogwarts Legacy - 5. jun 2025.

Yazuka 0 Director’s Cut - 5. jun 2025.

Hitman: World of Assassination - 5. jun 2025.

Fortnite - 5. jun 2025.

Nobubaga’s Ambition: Awakening Complete Edition - 5. jun 2025.

Fast Fusion - 5. jun 2025.

Split Fiction - 5. jun 2025.

Puyo Puyo Tetris 2S - 5. jun 2025.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 5. jun 2025.

Deltarune Chapters 1-4 - 5. jun 2025.

Arcade Archives 2 Ridge Racer - 5. jun 2025.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster - 5. jun 2025.

Survival Kids - 5. jun 2025.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army - 19. jun 2025.

Wild Hearts S - 25. jul 2025.

No Sleep For Kaname Date — From AI: The Somnium Files - 25. jul 2025.

Daemon x Machina: Titanic Scion - 5. septembar 2025.

Marvel Cosmic Invasion - zima 2025.

Witchbrook - zima 2025.

Elden Ring - 2025.

Star Wars Outlaws - 2025.

Borderlands 4 - 2025.

Hollow Knight: Silksong - 2025.

Hades 2 - 2025.

Two Point Museum - 2025.

Professor Layton and the New World of Steam - 2025.

Reanimal - 2025.

Starseeker: Astroneer Expeditions - 2026.

Street Fighter 6

EA Sports FC 26

Madden NFL 26

NBA 2K26

WWE 2K

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Human Fall Flat 2

Project 007

Enter the Gungeon 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Goodnight Universe

Još jedna novina za buduće vlasnike Nintendo Switch 2 konzola je pristup GameCube klasicima u okviru Nintendo Switch Online + Expansion Pack pretplate, a naslovi koji će biti dostupni od prvog dana su The Legend of Zelda: Wind Waker, Soulcalibur 2 i F-Zero GX. Gejmeri će istog dana kada konzola bude lansirana moći da kupe i bežični GameCube kontroler, takođe sa "C" tasterom.

Nintendo Switch 2 cijena i dostupnost

Nintendo Switch 2 naći će se u prodaji 5. juna 2025. u Evropi, i to u dvije verzije - osnovna i Mario Kart World Bundle. Sva predstavljena unaprijeđena značajno su se odrazila na iznos koji japanski gigant potražuje, pa će cijena Nintendo Switch 2 konzole u Evropi iznositi 470 evra, odnosno 510 evra za Mario Kart World bundle.

Poređenja radi, originalni Nintendo Switch lansiran je po značajno nižoj cijeni od 330 evra. Cijena Mario Kart World igre izvan bundle-a koštaće paprenih 80 evra u digitalnoj, odnosno 90 evra u fizičkoj verziji.

Prednarudžbe Nintendo Switch 2 konzole u Evropi počinju 8. aprila, a kako bi spriječio preprodavce da ugrabe sve, Nintendo je riješio da implementira sistem kupovine u kojem će prioritet dobiti dugogodišnji korisnici Nintendo Switch konzole i Nintendo Online usluge, kao i oni koji su se prijavili da primaju promotivne mejlove od japanske kompanije.

Informacija o dostupnosti kod nas još uvijek nema.

