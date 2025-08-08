PlayStation 5 premašio 80 miliona prodatih konzola: Ni poskupljenja nisu zaustavila dominaciju

Sony je u prvom kvartalu fiskalne 2025. godine prodao 2,5 miliona PS5 konzola i čak 65,9 miliona igara.

Izvor: YouTube / SpawnPoiint

Sony je potvrdio da je do kraja juna 2025. isporučeno više od 80 miliona PlayStation 5 konzola širom svijeta. Ovaj impresivan rezultat dolazi uprkos izazovima nakon lansiranja i rastu cijena u brojnim regionima.

Samo u poslednjem kvartalu, zaključno sa 30. junom, Sony je prodao 2,5 miliona PS5 jedinica, što je blago poboljšanje u odnosu na isti period prošle godine kada je isporučeno 2,4 miliona komada.

Izvor: PlayStation

Pored rasta u prodaji hardvera, Sony beleži i izuzetne rezultate u prodaji igara. U prvom kvartalu fiskalne 2025. godine prodato je čak 65,9 miliona PS5 igara, što je rast od 23% u poređenju sa istim kvartalom prošle godine (53,6 miliona). U taj broj ulaze samo igre, bez dodataka i mikrotransakcija. Zapažen je i rast prodaje naslova iz Sony-jevog first-party portfolija - sa 6 miliona u 2024. na 6,9 miliona primjeraka ove godine.

PlayStation ekosistem nastavlja da raste i po pitanju aktivnih korisnika. PlayStation Network sada broji 123 miliona mjesečno aktivnih naloga, što je skok sa prošlogodišnjih 116 miliona.

Iako PS5 još nije dostigao ukupne rezultate koje je ostvario PS4, razlika se sve više smanjuje - a uz ovakav trend prodaje i porast angažovanosti korisnika, djeluje da je samo pitanje vremena kada će to desiti.