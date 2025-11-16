Zaboravite tradicionalne konzole: Valve najavio Steam Machine

Nova Valve konzola i kontroler biće lansirani početkom 2026. godine.

Izvor: Valve

Valve je upravo najavio Steam Machine, novu "konzolu" koja omogućava da PC igre igrate na televizoru na isti način na koji Steam Deck omogućava igranje u pokretu.

Steam Machine funkcioniše kao konzola, ali je zapravo kompaktan računar koji koristi SteamOS zasnovan na Linux-u. U obliku je kutije i ima prilagodljivu prednju masku i LED traku, sa USB-A portom i microSD slotom napred, dok se pozadi nalaze DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 i ethernet priključci.

Ispod "haube" se nalazi, kako Valve opisuje, "poluprilagođeni AMD Zen 4" procesor i "poluprilagođeni AMD RDNA3" grafički čip sa "16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM" memorije i SSD-om od 512 GB ili 2 TB.

Izvor: Valve

Valve tvrdi da Steam Machine ima "šest puta više snage" od Steam Deck-a i da može da podrži 4K igranje pri 60 FPS uz FSR tehnologiju. Zanimljivo, kompanija uređaj vidi i kao način da se zahtjevnije igre strimuju na Steam Deck ili bilo koji uređaj koji koristi Steam Link.

Iako je moguće koristiti običan Bluetooth kontroler, Valve je napravio svoje rješenje koje prati Steam Machine. U pitanju je novi Steam Controller koji kombinuje sve metode upravljanja sa Steam Deck-a u bežični kontroler. To uključuje analoge, glavne i zadnje tastere, okidače i "bampere", ali i dva trackpada, kao i žiroskopske funkcije. Kontroler funkcioniše putem Bluetooth-a ili kabla, a Valve u paketu isporučuje i punjač koji ujedno služi i kao bežični transmiter za najbržu moguću vezu.

Izvor: Valve

Kao i kod originalnog Steam Controller-a, svaki način unosa može se prilagoditi pojedinačno za svaku igru, a profili se mogu deliti sa drugima. Valve takođe navodi da će novi kontroler raditi sa svakim uređajem koji koristi Steam, uključujući Steam Deck, Steam Machine i Steam Frame.

Ono što nedostaje u Valve-ovoj najavi jeste zvanična cena. Prvi utisci onih koji su isprobali Steam Machine i Steam Controller sugerišu da Valve planira da ih pozicionira konkurentno u odnosu na ekvivalentne računare i gejming kontrolere. Ipak, s obzirom na dodatnu snagu i mogućnosti, čini se da neće biti toliko povoljni kao što je Steam Deck bio pri lansiranju, kada je koštao 400 dolara.