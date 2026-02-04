Nova Xbox konzola bliže nego što se mislilo? AMD otkrio kada bi mogli da je vidimo

Iako Microsoft još ne otkriva planove, AMD je prvi put javno nagovijestio da bi novi Xbox mogao da stigne već sljedeće godine.

Izvor: djgis / Shutterstock

Microsoft je još prošle godine potvrdio da radi sa AMD-om na konzoli sljedeće generacije, a sada stiže i prvi nagovještaj kada bi plod tog partnerstva mogli da vidimo. Iako Microsoft i dalje krije karte, AMD je taj koji je praktično potvrdio da bi novi Xbox mogao da se pojavi već 2027. godine.

Tokom nedavnog poziva o zaradi, izvršna direktorka kompanije AMD, Lisa Su, kratko je prokomentarisala razvoj projekta. "Razvoj Microsoft-ove Xbox konzole sljedeće generacije, sa prilagođenim AMD čipsetom, dobro napreduje i cilja lansiranje 2027. godine", rekla je Su.

Ova izjava ne znači da će Microsoft sigurno lansirati novu konzolu baš tada, ali jasno pokazuje da je AMD tehnički spreman za taj scenario. Drugim riječima, kompanija iz Redmonda je ta koja će dati posljednju riječ.

Partnerstvo Microsoft-a i AMD-a formalizovano je prošle godine kroz "stratešku višegodišnju saradnju". Ona podrazumijeva zajednički razvoj čipova za čitav niz uređaja, uključujući Xbox konzole "za dnevnu sobi", ali i one ručne. Paralelno, dvije kompanije rade i na sljedećoj generaciji Xbox Cloud Gaming servera.

Microsoft već neko vrijeme suptilno nagovještava da sljedeći Xbox neće biti klasična konzola. Sve više se govori o hibridu konzole i PC-ja, a Xbox Ally uređaji se pominju kao prvi korak ka toj viziji. Predsjednica Xbox divizije, Sara Bond, još u oktobru je rekla: "Konzola sljedeće generacije biće izrazito premijum proizvod, sa jasno definisanim i pažljivo osmišljenim iskustvom."

Zvaničan datum izlaska i dalje ne postoji. "Dokumenta koja su procurila tokom tužbe koju je FTC podnio protiv Microsoft-a ranije su ukazivala na mogući izlazak 2028. godine, ali je kasnije potvrđeno da ti planovi više ne važe". U njima se pominjao Xbox sa prilagođenim AMD CPU-om i zajednički dizajniranim AMD GPU-om, piše The Verge.

Za sada, jedino što je izvjesno jeste da se sljedeća generacija Xbox-a aktivno razvija, da je AMD duboko uključen u projekat i da se 2027. godina prvi put pojavljuje kao realna opcija, makar iz ugla hardverskog partnera.

S druge strane, vesti koje dolaze iz suprotnog tabora su potpuno drugačije. Analitičari tvrde da će Sony ozbiljno odložiti lansiranje PlayStation 6 konzole.