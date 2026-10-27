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Apple priznao problem sa iPhone Duo ekranom: Evo šta je poručio vlasnicima

Apple priznao problem sa iPhone Duo ekranom: Evo šta je poručio vlasnicima

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Apple je potvrdio da mali broj iPhone Duo telefona ima problem sa unutrašnjim ekranom i uputio pogođene korisnike na AppleCare radi zamjene.

Apple priznao kvar ekrana na iPhone Duo: Zamjena preko AppleCare Izvor: Apple

Apple se konačno oglasio povodom problema sa pucanjem unutrašnjeg ekrana na iPhone Duo telefonima. Kompanija je potvrdila da je upoznata sa prijavama korisnika, ali njeno objašnjenje vjerovatno neće zadovoljiti sve koji su kupili novi savitljivi telefon.

U izjavi za 9to5Mac, Apple je naveo da su prve reakcije kupaca na iPhone Duo izuzetno pozitivne i da developeri ubrzano prilagođavaju aplikacije njegovom specifičnom obliku.

Ipak, najvažniji dio saopštenja odnosi se na oštećenja ekrana.

"Svjesni smo problema koji pogađa unutrašnji ekran malog broja iPhone Duo uređaja. Ako korisnici imaju problema sa ekranom svog iPhone Duo modela, trebalo bi da kontaktiraju AppleCare radi zamjene", poručili su iz kompanije.

Apple, međutim, nije objasnio šta izaziva pucanje ekrana niti da li je problem povezan sa šarkom telefona, kao što tvrdi iFixit.

Podsjetimo, pojedini vlasnici uređaja požalili su se na društvenim mrežama i forumima da im je unutrašnji ekran pukao prilikom otvaranja telefona. Kako navode, prvo su osjetili otpor u šarci, zatim čuli zvuk pucanja i primijetili da je ekran oštećen.

Za sada nije poznato koliko je telefona pogođeno ovim problemom.

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Apple iphone

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