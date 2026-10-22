Upozorenje za vlasnike ajfona: Špijunski softver zarazi telefon čak i bez klika na link

Hakeri pronalaze nove načine da zaraze pametne telefone tipa "ajfon" špijunskim softverom dok korisnici pretražuju internet, čak i kada nikada ne kliknu na zaraženi link, pokazuje novo istraživanje kompanija za internet bezbjednost "Aj verifaj" i "Report URI".

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Istraživači su saopštili da su otkrili dva slučaja u kojima su kriminalne grupe, za koje se sumnja da su povezane sa Kinom, iskoristile infrastrukturu za onlajn oglašavanje i legitimne internet stranice kako bi širile špijunski softver za "ajfon", prenosi portal "Aksios".

U jednom slučaju, kompanija "Aj verifaj" otkrila je da je "ajfon" zaposlenog u jednoj finansijskoj instituciji zaražen nakon što je ta osoba prelistavala sadržaj na društvenoj mreži "Instagram" i naišla na oglas za sajt koji se bavi profesionalnim fudbalom. Oglas je automatski pokrenuo napad kojim su ukradeni pristupni podaci te osobe, a zatim su pretraženi i njeni novčanici za kriptovalute.

U drugom slučaju, kompanija "Report URI" otkrila je kampanju koja je pogodila gotovo 8.000 internet stranica, nakon što su hakeri kupili oko 630 isteklih internet domena na koje su se te stranice i dalje oslanjale. Napadači su iskoristili te domene da preusmjere korisnike "ajfona" sa ranjivim softverom na špijunski program osmišljen za krađu njihovih pristupnih podataka i kriptovaluta.

Softver koji je nekada korišćen za špijuniranje političara, novinara i drugih meta od velikog značaja postaje sredstvo koje koriste i obični internet kriminalci u potrazi za kriptovalutama i pristupnim podacima, navodi portal.

Istraživači upozoravaju da sve veća dostupnost sofisticiranog špijunskog softvera primorava korisnike da preispitaju način na koji štite svoje telefone.

Oni su naglasili važnost redovnog ažuriranja operativnih sistema na mobilnim uređajima, budući da se napadi oslanjaju na iskorištavanje ranjivosti starijih verzija softvera.