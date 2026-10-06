Kada će Siri AI stići u Evropu? Apple ima plan koji se mnogima neće dopasti

Prema informacijama poznatog insajdera Marka Gurmana, Apple svjesno koristi odlaganje ove opcije kako bi stvorio pritisak i navodio nezadovoljne kupce da se žale evropskim regulatorima zbog strogog Zakona o digitalnim tržištima.

Izvor: YouTube / Apple

Iako je Apple prošlog mjeseca zvanično lansirao iOS 27 i iPadOS 27, jedna od glavnih novina novog operativnog sistema - potpuno novi Siri AI asistent - i dalje nije dostupna korisnicima u Evropi.

Prema riječima poznatog insajdera Marka Gurmana iz Bloomberg-a, korisnici u EU ne bi trebalo da očekuju skoriji dolazak ove opcije. Razlog za odlaganje leži u sukobu sa evropskim regulatorima i striktnim zakonima o digitalnim tržištima.

Kako Gurman navodi, Apple pokušava da iskoristi odsustvo ove napredne funkcije kako bi isfrustrirane korisnike podstakao na pritisak prema lokalnim regulatorima. Strategija se svodi na to da kupci, koji su skupo platili uređaje bez reklamirane opcije, upute žalbe institucijama Evropske unije i time izdejstvuju popuštanje strogih pravila.

Poređenja radi, kada je lansiran originalni Apple Intelligence paket, korisnici van EU dobili su ga u oktobru 2024. godine, dok je na evropsko tržište stigao tek u martu 2025. godine - uz kašnjenje od pet mjeseci.

Gurman ističe da je identično kašnjenje od nekoliko mjeseci "najbolji mogući scenario" za Siri AI, dok u najgorem slučaju čekanje za korisnike u Evropi može potrajati znatno duže.

(Smartlife/Mondo)