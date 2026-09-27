Apple mora da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja patenata

Sud u SAD naložio je kompaniji Apple da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja dva patenta firme "Taction Technology".

Izvor: Apple

Američki sud naložio je kompaniji Apple da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja dva patenta kompanije "Taction Technology".

Spor se odnosi na tehnologiju koja omogućava upozoravanje korisnika vibracijom, a koju Apple navodno koristi na uređajima iPhone i Apple Watch.

Kompanija Apple saopštila je da se ne slaže sa presudom i da planira da uloži žalbu.

Iz kompanije su naveli da nisu koristili tehnologiju zaštićenu patentima "Tekšen teknolodžija".

Porota je utvrdila da je Apple prekršio dva patenta, ali je zaključila da to nije učinio namjerno.

To je značajno za visinu odštete, jer bi, u slučaju da je utvrđeno namjerno kršenje patenata, iznos mogao biti utrostručen.

Odštete mogu biti smanjene nakon žalbe

Visoke odštete nisu neuobičajene u sporovima koji se odnose na patente u SAD, ali se njihovi iznosi nakon žalbenog postupka često smanjuju, ponekad i značajno, prenijela je agencija DPA.

Konačan iznos koji će Apple eventualno morati da plati zato može zavisiti od ishoda žalbenog postupka.