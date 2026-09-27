logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple mora da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja patenata

Apple mora da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja patenata

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Sud u SAD naložio je kompaniji Apple da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja dva patenta firme "Taction Technology".

Apple kažnjen sa više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja dva patenta Izvor: Apple

Američki sud naložio je kompaniji Apple da plati više od 5,7 milijardi dolara zbog kršenja dva patenta kompanije "Taction Technology".

Spor se odnosi na tehnologiju koja omogućava upozoravanje korisnika vibracijom, a koju Apple navodno koristi na uređajima iPhone i Apple Watch.

Kompanija Apple saopštila je da se ne slaže sa presudom i da planira da uloži žalbu.

Iz kompanije su naveli da nisu koristili tehnologiju zaštićenu patentima "Tekšen teknolodžija".

Porota je utvrdila da je Apple prekršio dva patenta, ali je zaključila da to nije učinio namjerno.

To je značajno za visinu odštete, jer bi, u slučaju da je utvrđeno namjerno kršenje patenata, iznos mogao biti utrostručen.

Odštete mogu biti smanjene nakon žalbe

Visoke odštete nisu neuobičajene u sporovima koji se odnose na patente u SAD, ali se njihovi iznosi nakon žalbenog postupka često smanjuju, ponekad i značajno, prenijela je agencija DPA.

Konačan iznos koji će Apple eventualno morati da plati zato može zavisiti od ishoda žalbenog postupka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple patent presuda odšteta

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS