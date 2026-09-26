Meta uvodi holograme na WhatsApp: Ovako će izgledati novi video-pozivi

Meta je predstavila Hologram, novu funkciju za WhatsApp koja će omogućiti da sagovornici tokom video-poziva vide fotorealističnu digitalnu verziju korisnika.

Izvor: Lenscap Photography / Shutterstock.com

Zamislite da vas neko pozove na WhatsApp, a umjesto klasične slike preko ekrana vidite realističnu digitalnu verziju osobe koja vas zove. Upravo takvu mogućnost Meta je predstavila kao novu funkciju za svoje pametne naočare, a prvi korisnici trebalo bi da je isprobaju već ove jeseni.

Nova funkcija nosi naziv Hologram, a zamišljena je kao rješenje za situacije u kojima korisnik želi da obavlja video-poziv, ali ne želi da drži telefon ispred lica.

Meta Ray-Ban Display naočare mogu da obavljaju WhatsApp pozive, dok će osoba sa druge strane umjesto stvarne slike korisnika dobijati njegovu fotorealističnu digitalnu verziju. Meta navodi da se hologram kreira nakon kratkog snimanja u aplikaciji Meta AI.

Hologram govori umjesto kamere

Jedan od zanimljivijih detalja je način na koji Meta pokušava da učini digitalnu verziju korisnika prirodnom.

Hologram ne zavisi od toga da kamera na naočarama stalno snima lice. Prema Metinom opisu, sistem koristi glas korisnika i način na koji govori kako bi vještačka inteligencija generisala odgovarajuće izraze lica. Drugim riječima, ako se osoba smije, govori ozbiljno ili mijenja intonaciju, hologram bi trebalo da prati te promjene.

Za podešavanje holograma korisnik se kratko snima putem aplikacije Meta AI, nakon čega sistem kreira njegovu digitalnu verziju.

Prvo stiže na WhatsApp

Meta planira da Hologram prvo uvede kroz Early Access program za WhatsApp, za korisnike Meta Ray-Ban Display naočara u SAD, tokom jeseni. Funkcija u početku neće biti dostupna svima.

Eksperti koji su isprobali demonstraciju na konferenciji Meta Connect 2026 navode da rezultat može djelovati iznenađujuće realistično. Engadget je opisao demonstraciju u kojoj je digitalna verzija sagovornika u početku izgledala gotovo kao običan video-poziv.

A onda dolazi još zanimljivija verzija

Meta ne planira da se zaustavi na verziji koja prikazuje samo glavu i ramena.

Kompanija je pokazala i trodimenzionalne holograme cijelog tijela za svoje nove VR naočare. U toj verziji sagovornik se pojavljuje u 3D prostoru, a korisnici bi trebalo da imaju osjećaj da se druga osoba nalazi ispred njih, iako je zapravo na drugom kraju svijeta.

Ta tehnologija, međutim, još nije potpuno razvijena. Demonstrirana verzija koristi generisani stereoskopski video, dok Meta navodi da u budućnosti želi da hologram postane zaista prostoran i da omogućava prirodniju interakciju.

Nova faza video-poziva

Meta ovaj potez predstavlja kao dio šire promjene načina na koji koristimo tehnologiju. Pametne naočare bi, prema viziji kompanije, trebalo da omoguće da telefon ostane u džepu dok korisnik pozive, navigaciju, informacije i druge funkcije obavlja glasom i preko ekrana ugrađenog u naočare.

Hologrami tako predstavljaju još jedan korak od klasičnog video-poziva ka komunikaciji u kojoj kamera više nije jedini način da sagovorniku "pokažemo" sebe.

Za sada, međutim, ostaje pitanje koliko će korisnici zaista željeti da tokom razgovora gledaju digitalnu verziju sagovornika umjesto njegovog stvarnog lica.