Apsurd u AI industriji: Ljudi koji rade za OpenAI dobijaju otkaze jer koriste vještačku inteligenciju

Veliki broj spoljnih saradnika angažovanih na obuci OpenAI modela ostaje bez posla jer su za ocjenjivanje i pisanje povratnih informacija koristili upravo - vještačku inteligenciju.

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Iako zvuči paradoksalno, ljudi koji pomažu u obuci OpenAI modela ostaju bez angažmana zbog korišćenja vještačke inteligencije na poslu.

OpenAI angažuje veliki broj spoljnih saradnika čiji je zadatak da pregledaju i ocjenjuju odgovore njegovih modela. Njihova ljudska procjena važna je upravo zato što treba da pomogne AI-u da daje kvalitetnije i prirodnije odgovore.

Međutim, istraživanje portala 404 Media pokazalo je da dio saradnika koristi AI kako bi sebi olakšao upravo taj posao. Jedan od njih tvrdi da se to dešava "stalno" i da je korišćenje vještačke inteligencije jedan od najbržih načina da neko bude uklonjen sa projekta.

Problem nije mali, jer pojedini projekti obuke okupljaju i više od 10.000 saradnika. Interna pravila zato izričito zabranjuju korišćenje vještačke inteligencija za pisanje, ocjenjivanje i komentarisanje odgovora, uključujući alate kao što su Grammarly i AI prevodioci.

Jedan saradnik priznao je za 404 Media da je koristio AI dok je radio na obuci OpenAI modela. U obavještenju o prekidu saradnje koje je dobio navedeni su problemi sa "autentičnošću" njegovog rada.

"Nisam loša osoba niti loš radnik. Samo mi je bila potrebna mala pomoć, pa sam se okrenuo AI-u, što je na kraju dovelo do mog pada", rekao je bivši saradnik.

Drugi sagovornici angažovani su preko kompanije Mercor, koja angažuje saradnike za obuku AI sistema. Kako tvrde, kompanija strogo zabranjuje korišćenje velikih jezičkih modela za izvršavanje zadataka i da saradnike koji prekrše to pravilo odmah uklanja sa projekta.

Priča, međutim, ima još bizarniji obrt. Jedan saradnik koji je radio na obuci modela različitih AI kompanija priznao je da je namjerno birao najgore odgovore kako bi pokvario rezultate obuke.

"Ili uopšte ne obraćam pažnju na rezultate i biram nasumično, ili namjerno biram najgori odgovor", rekao je on. Kako je dodao, imao je osjećaj da je "plaćen da AI učini gorim".

Slučajevi koje je otkrio 404 Media pokazuju jedan od problema sa kojima se suočava čitava AI industrija. Što modeli postaju sposobniji da obavljaju ljudske zadatke, to postaje teže obezbijediti da ljudi angažovani za njihovu obuku zaista daju sopstvenu procjenu, umjesto da taj posao ponovo prepuste vještačkoj inteligenciji.

(Mondo)