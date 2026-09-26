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Microsoft (opet) lansirao novi Copilot: Super-aplikacija objedinjuje sve i može da radi umjesto vas

Microsoft (opet) lansirao novi Copilot: Super-aplikacija objedinjuje sve i može da radi umjesto vas

Izvor mondo.rs
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Pored direktne integracije Office paketa (Word, Excel i PowerPoint) i naprednih alata za programiranje, najveću inovaciju donosi Autopilot.

Microsoft (opet) lansirao novi Copilot Izvor: Microsoft

Poslije mjeseci glasina i prilično zbunjujućih promena, Microsoft je konačno lansirao novu Copilot "super-aplikaciju". Novi Copilot na jednom mjestu objedinjuje čet, Office aplikacije, alate za programiranje i AI agenta koji može samostalno da nastavi da radi čak i kada korisnik nije aktivan.

Nova aplikacija podijeljena je na tri glavne cjeline - Home, Code i Autopilot. Microsoft ovim pokušava da objedini svoje brojne AI funkcije u jedno iskustvo i ponudi direktniji odgovor na platforme kao što su ChatGPT i Claude.

Izvor: Microsoft

Home je nova početna stanica koja spaja klasični Chat i Copilot Cowork. Velika novost je integracija kompletnog Office iskustva, pa su Word, Excel i PowerPoint sada dostupni direktno unutar Copilot aplikacije.

Korisnici tako mogu da razgovaraju sa Copilot-om, ali i da mu kroz Cowork prepuste konkretnije zadatke. Microsoft praktično pokušava da ukloni potrebu za prelaskom između različitih AI alata i Office aplikacija tokom rada.

Izvor: Microsoft

Code je namijenjen razvoju aplikacija i radu sa softverskim kodom, a zasnovan je na istoj tehnologiji kao GitHub Copilot. Microsoft navodi da je zamišljen tako da korisnicima omogući da prave sopstvena rješenja i bezbjedno ih pokreću.

Izvor: Microsoft

Najzanimljiviji dio ipak je Autopilot, odnosno ono što je Microsoft ranije nazivao Scout. Riječ je o stalno aktivnom AI agentu kojem korisnik može da povjeri posao, a on zatim nastavlja da ga izvršava bez potrebe za novim promptom na svakom koraku.

"Autopilot je stalni, proaktivni i lični agent koji nastavlja da radi čak i kada vi niste aktivni", objašnjava Microsoft.

Ipak, kompletno novo Copilot iskustvo neće odmah biti dostupno svim korisnicima. Microsoft nove funkcije uvodi postepeno, pa Code krajem septembra prvo stiže kroz Frontier program, dok se šira dostupnost očekuje tokom narednih nedjelja.

(MONDO) 

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microsoft copilot

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