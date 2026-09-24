Otkriven ozbiljan propust na DJI dronovima: Hakeru ne treba ni lozinka da napravi problem

Ozbiljan bezbjednosni propust pogađa 16 DJI modela, a za napad nisu potrebni nalog, lozinka niti fizički pristup samom uređaju.

Izvor: Ilija Baošić

Ozbiljan bezbednosni propust otkriven je na 16 popularnih DJI dronova, a za napad nisu potrebni ni nalog ni pristup uređaju - dovoljno je da se napadač nađe u dometu Bluetooth veze.

Ranjivost nosi oznaku CVE-2026-78306 i dobila je ocenu opasnosti 8,5 od 10. Napad ne zahteva administratorska prava niti pogrešan korak vlasnika drona.

Problem se nalazi u načinu na koji DJI uređaji obrađuju komande preko sopstvenog DUML protokola. Iznenađujuće, Bluetooth interfejs za većinu tih komandi ne proverava da li dolaze sa pouzdanog uređaja.

Istraživači su u kontrolisanim uslovima uspeli da promene ime i lozinku Wi-Fi mreže drona, resetuju Bluetooth i Wi-Fi, menjaju podešavanja različitih sistema, brišu sačuvane podatke i ponovo pokrenu ili isključe uređaj.

Posebno zabrinjava mogućnost promene Wi-Fi lozinke. Napadač bi zatim potencijalno mogao da se poveže na internu mrežu drona i pokuša da proširi kontrolu nad uređajem.

Ipak, istraživači nisu dokazali da je na ovaj način moguće potpuno preuzeti kontrolu nad dronom i slati mu komande za let. Potvrđeno je, međutim, da napadač može da prekine komunikaciju sa pilotom i menja konfiguraciju uređaja, što samo po sebi može biti ozbiljan problem tokom leta.

Pogođeno je ukupno 16 modela: DJI Neo, Neo 2, Flip, Air 3, Air 3S, Avata 2, Avata 360, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro, Mavic 4 Pro, Mini 2, Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro i Mini 5 Pro.

Srećom, za sada nema dokaza da je ranjivost iskorišćena u stvarnim napadima. Vlasnicima pogođenih DJI dronova preporučuje se instaliranje najnovije verzije firmware-a proizvođača, kojom se uređaji štite od ovog propusta.