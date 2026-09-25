Igra za buduće DJ-eve: Simulacija "Life Like a DJ" ne traži instalaciju, ali zahtijeva strpljenje

"Life Like a DJ" je browser igra koja simulira život DJ-a – od prvih nastupa i putovanja do zarade, reputacije i izgradnje baze obožavalaca.

Izvor: lifelikeadj.eu

DJ karijera ne počinje uvijek pred punim klubom i velikim festivalskim binama.

Nova simulacija "Life Like a DJ" pokušava prikazati upravo onu manje glamuroznu stranu života za DJ pultom – od traženja prvih angažmana i putovanja do objavljivanja muzike, upravljanja novcem i izgradnje reputacije, piše klubskascena.

U igri igrači počinju kao nepoznati izvođači i postepeno grade karijeru. Svaki nastup može uticati na buduće angažmane, zaradu i razvoj karijere, pa uspjeh ne zavisi samo od muzike koju puštaju.

Od prvog nastupa do ozbiljne karijere

"Life Like a DJ" nije klasična muzička igra zasnovana na miksanju i ritmu. Koncept je zamišljen kao simulacija karijere u kojoj igrači moraju donositi odluke koje utiču na njihov položaj na sceni.

Igrač tako treba da pronalazi angažmane, putuje na nastupe, objavljuje muziku i vodi računa o novcu i reputaciji. Istovremeno, potrebno je postepeno izgraditi bazu obožavalaca i otvoriti put ka većim prilikama.

Projekt je razvio Łukaz Zaranek, DJ i producent sa više od dvije decenije iskustva u elektronskoj muzici. Njegovo iskustvo iskorišteno je za kreiranje igre koja se ne fokusira samo na nastup, već i na ono što mu prethodi i slijedi.

Loš nastup može imati posljedice

Jedan od elemenata igre jeste povezanost odluka i posljedica. Loš nastup ne znači samo neuspješan set, već može uticati i na buduće prilike.

Slabiji rezultat može značiti manji honorar, ograničene mogućnosti za nabavku bolje opreme i teži put do narednog angažmana. S druge strane, uspješni nastupi mogu pomoći igraču da izgradi reputaciju, privuče više publike i napreduje u karijeri.

Na taj način igra pokušava prikazati DJ karijeru kao kombinaciju muzike, poslovanja i upravljanja reputacijom.

"Life Like a DJ" dostupna je direktno u internet pregledaču, bez potrebe za instalacijom.

Koncept spaja elemente simulacije karijere, upravljanja resursima i muzičke industrije, a cilj je postepeno napredovanje od nepoznatog DJ-a do izvođača sa izgrađenim imenom na sceni.