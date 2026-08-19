logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američka vojska daje 4 slobodna dana zbog GTA 6: Samo jedna grupa vojnika dobija ovu privilegiju

Američka vojska daje 4 slobodna dana zbog GTA 6: Samo jedna grupa vojnika dobija ovu privilegiju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Jedan bataljon Američke vojske nudi četiri dana plaćenog odsustva za igranje GTA 6 igre vojnicima koji produže ugovor.

Američka vojsa nudi slobodne dane kad izađe GTA 6 Izvor: YouTube / Rockstar Games

Inženjerski bataljon Američke vojske stacioniran u Džordžiji došao je na nesvakidašnju ideju kako da zadrži svoje ljudstvo - vojnicima koji produže ugovor nude se četiri dana plaćenog odsustva rezervisana isključivo za igranje nadolazeće igre Grand Theft Auto 6.

Letak koji je osvanuo na društvenim mrežama, a koji je potpisao komandant bataljona, reklamira ovu pogodnost pod zvaničnim nazivom "specijalni podsticaj za ponovno stupanje u službu".

Cilj ove akcije je podizanje morala i zadržavanje kadrova u službi. Svi vojnici koji potpišu novi ugovor u periodu od 1. avgusta do 14. novembra ostvaruju pravo na četiri slobodna dana koja se poklapaju sa zvaničnim izlaskom igre, planiranim za period od 20. do 23. novembra 2026. godine.

Iako se vojska još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovog dokumenta, američki mediji su potvrdili da je potpisnik proglasa stvarni potporučnik koji je preuzeo komandu nad ovim bataljonom u julu ove godine.

Pored toga, vojni veterani podsjećaju da je američka vojska i ranije koristila pop-kulturu i video igre kako bi privukla mlađe regrute.

Ovakav potez samo dodatno potvrđuje kakvu navalu i pomamu gejming industrija očekuje od ove igre.

Procjenjuje se da je GTA 6 već zaradio oko 260 miliona dolara samo od pretprodaje, dok se predviđa da bi ukupna zarada u prvoj nedelji od izlaska mogla da dostigne vrtoglavih 5,2 milijarde dolara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

GTA 6 igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS