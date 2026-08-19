Američka vojska daje 4 slobodna dana zbog GTA 6: Samo jedna grupa vojnika dobija ovu privilegiju

Jedan bataljon Američke vojske nudi četiri dana plaćenog odsustva za igranje GTA 6 igre vojnicima koji produže ugovor.

Izvor: YouTube / Rockstar Games

Inženjerski bataljon Američke vojske stacioniran u Džordžiji došao je na nesvakidašnju ideju kako da zadrži svoje ljudstvo - vojnicima koji produže ugovor nude se četiri dana plaćenog odsustva rezervisana isključivo za igranje nadolazeće igre Grand Theft Auto 6.

Letak koji je osvanuo na društvenim mrežama, a koji je potpisao komandant bataljona, reklamira ovu pogodnost pod zvaničnim nazivom "specijalni podsticaj za ponovno stupanje u službu".

Cilj ove akcije je podizanje morala i zadržavanje kadrova u službi. Svi vojnici koji potpišu novi ugovor u periodu od 1. avgusta do 14. novembra ostvaruju pravo na četiri slobodna dana koja se poklapaju sa zvaničnim izlaskom igre, planiranim za period od 20. do 23. novembra 2026. godine.

Iako se vojska još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovog dokumenta, američki mediji su potvrdili da je potpisnik proglasa stvarni potporučnik koji je preuzeo komandu nad ovim bataljonom u julu ove godine.

Pored toga, vojni veterani podsjećaju da je američka vojska i ranije koristila pop-kulturu i video igre kako bi privukla mlađe regrute.

Ovakav potez samo dodatno potvrđuje kakvu navalu i pomamu gejming industrija očekuje od ove igre.

Procjenjuje se da je GTA 6 već zaradio oko 260 miliona dolara samo od pretprodaje, dok se predviđa da bi ukupna zarada u prvoj nedelji od izlaska mogla da dostigne vrtoglavih 5,2 milijarde dolara.