Balkanska verzija GTA igrice hara internetom: "Ovo je bolesno dobro urađeno" (Video)

Dušan AI, edukator za primjenu vještačke inteligencije, pokazao je kako bi izgledala igrica GTA da su njeni glavni akteri poznate ličnosti s Balkana.

Izvor: Rockstar Games

Proteklih dana, internet je pokorio kratak serijal iz tri dela objavljenih na Tik Tok i Instagram profilu Dušan AI. Dušan, inače edukator na temu primjeneveštačke inteligencije, zaigrao se prilikom korišćenja AI alata koji su generisali krajnje interesantne balkanske verzije planetarno popularne igrice Grand Theft Auto (GTA).

Prvi video iz kratkog serijala možete da pogledate ovdje:

Samo neki od aktera sa videa su influenseri poznati kao Baka Prase i Muđa, a svoje mjesto našli su i borac Vaso Bakočević, muzički dvojac Jala Brat i Buba Koreli, Desingerica i glumac Žika Todorović.

Koliko sve izgleda realno, svedoče i komentari ispod objava, kojima su se pridružili i reper i rijaliti zvijezda Gastoz, producent Tozla ili borac Marko Majić. Samo neke od reakcija su:

"Ovo je bolesno dobro urađeno"

"Koja ludnica"

"Koliko bi bilo dobro da ovo postoji"

"Kralju, ubaci i nas"

Drugi dio pogledajte u nastavku:

Ipak, bilo je i onih koji nisu bili oduševljeni odabranim likovima, pa su svoje mišljenje izrazili komentarima poput:

"Moja blok lista na jednom snimku..."

Igrica GTA planetarno je poznata već skoro 30 godina

Video igra Grand Theft Auto, poznatija i kao GTA, jedna je od najpopularnijih serijala video igara svih vremena. Prvi dio objavljen je 1997. godine, a od tada je serijal postao poznat širom svijeta.

Igrači imaju mogućnost da istražuju velike američke gradove poput Njujorka, Los Anđelesa ili Majamija, da voze skupocjene automobile, obavljaju različite misije i prate zanimljive kriminalističke priče glavnih likova.

Kako su kreatori to realizovali u trećem dijelu balkanskog serijala, pogledajte ispod:

Do sada je objavljeno pet glavnih numerisanih delova - GTA, GTA 2, GTA III, GTA IV i GTA V - uz veliki broj dodatnih naslova i izdanja, poput Vajs Siti i San Andreas. Posebno mesto zauzima GTA V, koji je postao jedan od najuspješnijih naslova ikad u istoriji video igara.

Za 2026. godinu, najavljeno je i objavljivanje jubilarnog 6. dijela ove igrice.