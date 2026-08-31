Soni i Vorner tužili Antropik: Tvrde da je pjesme koristio za obuku vještačke inteligencije

Muzičke kompanije Soni i Vorner tužile su Antropik, tvrdeći da je bez dozvole koristio tekstove i notne zapise za obuku modela Klod.

Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Muzičke izdavačke kuće Sony Music Publishing i Warner Chappell Musictužile su tehnološku kompaniju Anthropic pred saveznim sudom u Kaliforniji, optužujući je za masovno kršenje autorskih prava u procesu razvoja i obuke modela vještačke inteligencije Klod.

U tužbi, podnesenoj pred saveznim sudom u Sjevernom okrugu Kalifornije, izdavači tvrde da je Anthropic bez dozvole pribavljao i koristio veliki broj zaštićenih muzičkih djela. Među djelima koja se navode u tužbi nalaze se pjesme izvođača poput Bitlsa, Tejlor Svift i Majkla Džeksona, ali i brojni drugi poznati naslovi.

Kako je Anthropic navodno dolazio do pjesama

Prema tvrdnjama iz tužbe, Anthropic je za potrebe obuke svojih modela koristio kombinaciju neovlašćenog preuzimanja, strimovanja i kopiranja zaštićenog sadržaja.

Izdavači posebno tvrde da su pojedina djela pribavljana putem torenata, odnosno neovlašćenog dijeljenja fajlova, kao i da su tekstovi pjesama preuzimani sa platformi koje legalno licenciraju takav sadržaj. U tužbi se navodi i da su materijali korišćeni za izgradnju baze podataka iz koje su modeli učili.

Među pjesmama koje su navedene u tužbi su “Eye of the Tiger”, “Ain't No Mountain High Enough”, “All I Want for Christmas Is You”, “Livin' on a Prayer”, “September”, “Hallelujah” i “Paper Rings” Tejlor Svift.

Tvrde da Klod može da reprodukuje pjesme

Sony Music Publishing i Warner Chappell tvrde da problem nije samo u načinu na koji su djela pribavljena i korišćena za treniranje modela.

Izdavači navode da Klod, kada korisnik to zatraži odgovarajućim upitom, može da reprodukuje tekstove zaštićene autorskim pravima doslovno ili gotovo doslovno. Prema njihovim tvrdnjama, Anthropic je istovremeno koristio zaštićene tekstove kako bi model osposobio za generisanje novih tekstova pjesama.

Izdavači smatraju da takav sadržaj može predstavljati konkurenciju originalnim djelima i smanjiti njihovu vrijednost na tržištu.

Traže ogromnu odštetu

Sony Music Publishing i Warner Chappell traže do 150.000 dolara za svako djelo za koje sud utvrdi da je povrijeđeno autorsko pravo.

Pored novčane naknade, traže i sudsku zabranu kojom bi Anthropic bio spriječen da dalje koristi njihova zaštićena djela na način koji predstavlja kršenje autorskih prava. U slučaju da bi sud prihvatio sve njihove zahtjeve i dosudio maksimalne zakonske iznose, ukupna odšteta mogla bi dostići milijarde dolara.

Anthropic: Branićemo se

Anthropic je odbacio tvrdnje muzičkih izdavača i saopštio da namjerava da se snažno brani pred sudom.

Kompanija se tako ponovo našla u centru sve većeg pravnog spora između proizvođača sistema vještačke inteligencije i vlasnika autorskih prava, koji pokušavaju da utvrde pod kojim uslovima AI kompanije smiju da koriste postojeća djela za obuku svojih modela.

Ovaj slučaj nije prvi pravni spor Anthropic-a sa vlasnicima autorskih prava. Kompaniju su ranije tužili i muzički izdavači, među kojima su Universal Music Group, Concord i ABKCO, zbog korišćenja tekstova pjesama u vezi sa modelima Klod.

Širi spor između AI kompanija i autora

Tužba Sonyja i Warnera dio je šireg talasa sudskih postupaka u Sjedinjenim Američkim Državama u kojima izdavači, autori, muzičke kompanije i druge industrije traže odgovor na pitanje da li se njihova djela mogu koristiti za treniranje vještačke inteligencije bez prethodne dozvole i naknade.

Anthropic je prošle godine pristao da plati 1,5 milijardi dolara kako bi riješio grupnu tužbu autora koja se odnosila na korišćenje njihovih knjiga. Taj slučaj bio je jedan od najvećih sporova o autorskim pravima povezanih sa razvojem generativne vještačke inteligencije.

Muzička industrija sada pokušava da izbori sličan pravni odgovor, ali sa dodatnim argumentom da modeli poput Kloda ne koriste muziku samo kao dio ogromne baze podataka, već mogu da proizvedu sadržaj koji je veoma blizak postojećim djelima.

Slučaj protiv Anthropica zato bi mogao imati značajne posljedice za način na koji će AI kompanije ubuduće pribavljati i koristiti muzički sadržaj za treniranje svojih sistema.