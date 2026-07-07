15 najvećih domaćih hitova koji su zapravo obrade: Srbi lome čaše uz pjesmu koju je pjevačica maznula

Dragana Mirković, Zorica Brunclik, Nataša Bekvalac... samo su neka od imena pjevačica čiji su najveći hitovi zapravo obrade

Izvor: printscreen/youtube/Svetlana Ceca Raznatovic

Da li ste znali da su neki od najvećih hitova uz koje lomimo čaše u kafanama i slavimo rođendane zapravo stigli sa "švercerskih tura" po Mediteranu i Balkanu? Decenijama unazad, naša estrada funkcioniše po principu: čuješ hit u Grčkoj ili Bugarskoj, promijeniš aranžman, dodaš harmoniku i pravac u studio!

I dok mi mislimo da slušamo čist domaći melos, u pozadini zapravo stoje kupljena (ili ponekad samo "pozajmljena") autorska prava. Predstavljamo vam domaće pesme za koje niste imali pojma da su zapravo strane, a zapravo korene vuku iz Bugarske, Grčke, pa čak i Albanije:

1. Jelena Karleuša - Insomnia

"Insomnia", jedan od najvećih klupskih hitova iz 2010. godine zapravo je direktan uvoz iz Indije, tačnije iz Bolivuda, i obrada je pjesme "Dance Pe Chance" Sunidi Chauhan i Lab Jajua (iz indijskog hit filma "Rab Ne Bana Di Jodi"). Pre Karleuše, pjesmu je obradila i bugarska pjevačica Ivana.

2. Lepa Brena - Luda za tobom

Jedan od najvećih hitova u karijeri Lepe Brene, bez kojeg ne prolazi nijedno slavlje na Balkanu, zapravo je grčka balada umotana u brži folk aranžman.

Dvije godine nakon Brene, istu pjesmu je obradila izvjesna Kamelija iz Bugarske pod nazivom "Luda Po Tebe."

U originalu je izvodi Pasxalis Terzis, a numera se zove "Astatos".

3. Dino Merlin - Mjesečina

Dino Merlin je tokom 80-ih i 90-ih godina napravio nekoliko vanserijskih hitova koristeći zapadnjačke pop i rok uzore. "Mjesečina" je vjerovatno najočigledniji primjer, a numeru u originalu izvodi UB40 - "Where Did I Go Wrong".

4. Jelena Karleuša - Žene vole dijamante

Karleuša je od Tarkana uzela njegov vjerovatno najveći planetarni hit "Şımarık" (svi ga znaju kao "Kiss Kiss") i pretvorila ga u pjesmu "Žene vole dijamante" još 1998. godine.

5. Aca Lukas - Lična karta

Jedna od najvećih kafanskih i koncertnih ličnih karata Ace Lukasa zapravo je grčki megahit. U originalu je izvodi Ana Visi, a numera se zove "Travma".

​6. Mina Kostić & Jelena Zana - Da li me vara sa tobom

Svi se veoma dobro sjećamo ovog hita. Mina i Jelena otpevale su hit koji je nezaobilazan na veseljima, no riječ je o obradi dvije grčke zvijezde, gorepomenute Ane Visi i Kati Garbi, a pesma u originalu nosi ime "Kalitera I Dio Mas".

7. Zorica Brunclik - Košava

Despina Vandi najveća je grčka zvijezda, sa bezbroj hitova, a mnoge od njenih pjesama obrađene su od strane domaćih pjevača. Upravo je hit "Den Yparxei Tipota" završio u rukama Zorice Brunclik, te je nastala jedna od njenih najboljih pjesama, "Košava".

8. ​Ceca - Ja još spavam u tvojoj majici

Jedan od najvećih hitova Svetlane Ražnatović nastao je u zemlji "bogova sa Olimpa". Pjesma "Epimeno" Hristosa Kiriazisa direktna je inspiracija za Cecin hit "Ja još spavam u tvojoj majici".

9. Nataša Bekvalac - Ponovo

Jedna od najljepših pjesma Nataše Bekvalac zapravo nije njena. Novosadska barbika odlučila se za veliki grčki hit "Matono" (Krvarim) i napravila jedan od najvećih hitova u svojoj karijeri.

10. Dragana Mirković - Za mene si ti

Pjesma iz davne 1993. godine. Luče iz Kasidola ne može da se "pohvali" sa mnogo obrada, ali pjesma "Nai, iparho ego" Kaiti Garbi joj se, očigledno, mnogo dopala pa je uvrstila u svoju diskografiju.

11. Saša Kovačević - Živim da te volim

Pjesma Saše Kovačevića "Živim da te volim" zapravo je obrada velikog hita grčkog pjevača Nikosa Vertisa "Thelo Na Me Nioseis".

12. Tea Tairović - Hajde

Tea Tairović definitivno je pjesmom "Hajde" napravila veliki bum na Balkanu, a inspiraciju za svoj veliki hit potražila je u susjednoj Albaniji. U originalu, numera se zove "Hajde luj qyqek", a izvode je albanski izvođači sa Kosova, Iljka Kući i Ilji Dema.

13. Funky G - Kafana na Balkanu

I jedan od najvećih hitova grupe Funky G zapravo je obrada i izvodi je Galena, a original pesme se zove "Znam diagnozata".

14. Dado Polumenta - Ana Marija

Jedan od izvođača koji ni najmanje nije izbegavao obrade stranih numera svakako je Dado Polumenta. Pjesma "Ana Marija" jedna je od njegovih najpoznatijih, a u grčkom originalu ona glasi ”Kardia mou min anisihis” i izvodi je Antonis Remos.

15. Emina Jahović - Da l' ona zna

Pjesma koja je trasirala karijeru Emine Jahović uzlaznom putanjom bez sumnje je "Da l’ ona zna". Ova numera je jedna od brojnih koje su domaći izvođači preuzeli od grčke pjevačice Kati Garbi u čijoj verziji se zove "Fougaro".