7 pjesama koje su zabranjivane na javnim mjestima: Haos zbog Rusa i političara pedofila, na listi i Brena

Pojedine numere nisu imale "zeleno svjetlo" za izvođenje na koncertima ili puštanje na radiju, a obožavatelji su morali da se dovijaju da bi nabavili ploče ili kasete sa originalnim verzijama

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/ Mondo

Stara narodna poslovica kaže: "Ko pjeva, zlo ne misli". Ipak, istorija muzike na našim prostorima dokazuje da ova krilatica nije važila za pojedine izvođače ili, preciznije, za državne cenzore koji su u stihovima videli ozbiljnu opasnost. Od političkih tabua i hladnoratovskih napetosti, pa sve do "šunda" i erotskih provokacija, pojedine pesme su preko noći nestajale iz etra, a ploče su zaključavane u strogo čuvane bunkere.

Tako, primjera radi, svi znaju da je legendarnu pjesmu "Pluća su mi bolna" Tito zabranio jer je navodno navodila ljude na depresiju i samoubistvo, ali ovo nije jedina numera koja je doživjela takvu sudbinu.

"Pluća su mi bolna" Izvor: YouTube

1. Azra - "Ku*vini sinovi" (Prvobitni naziv: "Rusi dolaze")

Branimir Džoni Štulić je napisao ovu pjesmu pod direktnim uticajem hladnoratovskih tenzija i sovjetske prijetnje. Originalni refren je glasio "Rusi dolaze". Međutim, državna izdavačka kuća "Jugoton" je bila u panici da bi to moglo da izazove diplomatski skandal sa Sovjetskim Savezom, pa su uslovili Štulića da promijeni tekst.

Džoni je bio primoran da stih promijeni u "Oni dolaze", a na omotu ploče je moralo da stoji objašnjenje da je pjesma upućena "imperijalizmu i hegemoniji" kako bi prošla komisiju.

2. Zabranjeno pušenje - "Manijak"

Saradnja sarajevskog rock benda i proslavljenog režisera Emira Kusturice, koji je tada bio prateći član benda, završila se potpunim medijskim mrakom. Spot za pjesmu "Manijak" zabranjen je za emitovanje poslije samo jednog prikazivanja na televiziji. U spotu Nele Karajlić glumi političara-pedofila koji djevojčice mami keksom.

Zvanično objašnjenje za zabranu je bilo bizarno - komisiji je zapravo zasmetala marka keksa koja se videla u spotu, ali stvarni razlog je bio taj što se pesma na brutalan način rugala tadašnjim političkim moćnicima i njihovim skrivenim porocima.

3. Lepa Brena - "Mile voli disko" / "Mače moje" (Cenzura na RTS-u)

Lepa Brena i "Slatki greh" su osamdesetih bili pravi magnet za cenzore. Kada se pojavila pjesma "Mile voli disko", moćni muzički urednici na tadašnjoj državnoj televiziji smatrali su da je pesma šund i da kvari omladinu, pa je jedno vrijeme bila skinuta sa programa. Još gora sudbina zadesila je hit "Mače moje" i to zbog, kako se tada govorilo, "previše provokativnog, erotskog teksta", spot i pjesma su bili potpuno zabranjeni za emitovanje pre 22 sata.

4. Riblja čorba - "Član mafije" i cenzura "Snage opozicije"

Bora Đorđević je bio večiti trn u oku cenzorima. Kada je napisao pjesmu "Snage opozicije", državna izdavačka kuća "Jugoton" je glatko odbila da je objavi jer je sama riječ opozicija u jednopartijskom sistemu bila tabu. Slično je prošla i pjesma "Član mafije" koja je brutalno ismijavala komunističku partiju.

5. Vice Vukov - "Tvoja zemlja"

Vice Vukov je šezdesetih bio jedan od najpopularnijih pjevača u Jugoslaviji, ali je zbog učešća u pokretu "Hrvatsko proleće" postao politički nepodoban. Njegova pjesma "Tvoja zemlja" doživela je potpunu zabranu - ploče su povučene iz prodavnica, ime mu se nije smjelo spomenuti na radiju i televiziji, a njegovi već snimljeni TV nastupi su bukvalno zaključani u bunkere. Vice je morao da izbjegne u inostranstvo, a pjesma je decenijama bila tabu tema.

6. Azra - "Poljska u mome srcu"

Nakon što su se radnici u Gdanjsku pobunili protiv komunističkog režima, Džoni Štulić je napisao ovu pjesmu podrške. U njoj je otvoreno slavio pokret "Solidarnost" i tadašnjeg papu Jovana Pavla II (koji je bio Poljak i veliki protivnik komunizma). Državni cenzori su odmah reagovali - pjesma je bila strogo zabranjena za emitovanje na svim radio i TV stanicama u Jugoslaviji. Međutim, Azra ju je iz prkosa svirala na svakom koncertu, gde je publika padala u trans.

7. Haustor - "Radnička klasa odlazi u raj"

Kultni zagrebački novotalasni bend napisao je ovu pjesmu kao direktnu provokaciju i ironični osvrt na propast socijalističkih ideala o radničkoj klasi. Komisija u izdavačkoj kući je procenila da je tekst previše subverzivan, pa je pjesma skinuta sa njihovog debi albuma. Bend je morao da čeka pune tri godine i promenu političke klime da bi pesmu konačno objavio na sljedećem albumu.