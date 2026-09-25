Novi telefoni će imati ekstremne performanse: Qualcomm predstavio Elite Gen 6 čipove i probio 5 GHz

Prvi pametni telefoni koji će pokretati ove zvijeri stižu uskoro, na čelu sa Xiaomi 18 Pro serijom, OnePlus 16 i Motorola Signature 27 modelima.

Izvor: YouTube / Motorola

Granica od 5 GHz stigla je i do nove generacije flegšip čipova za Android telefone. Qualcomm je predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 6 i snažniji Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, uz veliki skok grafičkih i AI performansi i znatno naprednije mogućnosti snimanja videa.

Oba čipa izrađena su u 2-nanometarskom procesu i koriste Qualcomm-ova Oryon jezgra. Dva glavna jezgra rade na taktu do 5,0 GHz, dok preostalih šest dostiže 4,0 GHz.

Izvor: Qualcomm

Tu su i novi Adreno GPU i Hexagon NPU, kao i 16 MB Oryon FlexCache memorije. Podržano je do 24 GB LPDDR5X/6 RAM-a brzine do 5.300 MHz, kao i UFS 5.0 standard za skladištenje podataka.

Najveći skok donosi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, koji prema Qualcomm-u ima 44% bolje grafičke performanse i 13% brži procesor od Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipa. Energetska efikasnost procesora poboljšana je za 37%, dok je NPU snažniji za 35%.

Extreme verzija donosi i 33% bolje AI performanse po vatu, kao i 50% više deljene memorije za Hexagon NPU. Veliki napredak napravljen je i kod kamera, uz podršku za 8K video pri 60 fps i usporeni 4K snimak pri 240 fps.

Standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 donosi 10% bolje CPU i 35% bolje grafičke performanse u odnosu na prethodnu generaciju. NPU je brži za 14%, dok je energetska efikasnost procesora takođe poboljšana za 37%.

Izvor: Qualcomm

Kod ovog modela podržano je snimanje 8K videa pri 30 fps, kao i usporenog 4K videa pri 120 fps.

Prvi telefoni sa novim Qualcomm čipovima stižu veoma brzo. Xiaomi 18 Pro serija biće prva sa Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 čipom, a istu verziju koristiće i OnePlus 16.

Motorola je potvrdila da će njen novi model Signature 27 pokretati Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.