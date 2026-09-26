Microsoft predstavio nove Surface računare: Više snage za AI i do 22,5 sata baterije

Microsoft je predstavio novi Surface Pro 12 i Surface Laptop 13. Oba računara donose Snapdragon X2 Plus, snažniji AI i duže trajanje baterije.

Izvor: blogs.windows.com

Microsoft je predstavio nove verzije računara Surface Pro 12 i Surface Laptop 13, opremljene Qualcommovim procesorom Snapdragon X2 Plus. Kompanija novim modelima posebno ističe unaprijeđene performanse, trajanje baterije i mogućnosti za lokalno pokretanje funkcija vještačke inteligencije. Info je objavljen na zvaničnom blogu.

Prema podacima Microsofta, novi Surface uređaji u odnosu na prethodne generacije donose do 17 odsto bolje performanse u Office aplikacijama, do 18 odsto veću efikasnost baterije i više od 60 odsto bolje grafičke performanse. Najveće povećanje odnosi se na lokalnu AI obradu, koja je prema navodima kompanije do 95 odsto brža zahvaljujući NPU jedinici.

Surface Pro 12 dobija i 5G

Surface Pro 12 je 2-u-1 računar koji može da se koristi kao tablet, uz podršku za tastaturu i olovku. Novi model ima 12-inčni PixelSense ekran koji je 25 odsto svjetliji i dostiže osvjetljenje od 500 nita.

Microsoft je dodao i opciju 5G povezivanja, dok uređaj dolazi sa 16 ili 24 GB RAM-a i 256 ili 512 GB prostora za skladištenje. Početna cijena na američkom tržištu iznosi 1.149 dolara.

Posebna novost je Microsoft Ink Canvas, aplikacija namijenjena radu olovkom koja koristi AI za zadatke poput generisanja slika i sažimanja teksta.

Surface Laptop 13 stiže sa dužom autonomijom

Novi Surface Laptop 13 ima 13-inčni PixelSense ekran u formatu 3:2, takođe sa osvjetljenjem do 500 nita. Microsoft navodi da baterija može da izdrži do 22,5 sata lokalne reprodukcije videa.

I ovaj model koristi Snapdragon X2 Plus, a početna cijena na američkom tržištu iznosi 1.199 dolara.

Nova Surface Mouse

Uz računare je predstavljena i nova Surface Mouse sa ugrađenim haptičkim povratnim informacijama. Miš ima prilagodljivo dugme za Copilot i druge prečice, kao i Bluetooth 6.0 povezivanje.

Novi uređaji će u Njemačkoj biti dostupni od 13. oktobra, a Surface Pro 12 počinje od 1.259 evra, dok Surface Laptop 13 počinje od 1.319 evra. Cijene i dostupnost mogu se razlikovati po tržištima.