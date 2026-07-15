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Microsoft konačno popustio: Windows 11 dobija promjenu koju su korisnici godinama tražili

Microsoft konačno popustio: Windows 11 dobija promjenu koju su korisnici godinama tražili

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Microsoft je najavio niz novih i izuzetno praktičnih rješenja za pretragu u Windows 11 sistemu.

Windows 11 Search dobija veliku nadogradnju: Microsoft uklanja reklame i ubrzava pretragu Izvor: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Američki tehnološki gigant najavio je niz novih prilagođavanja za Windows Search Box u sistemu Windows 11. Iako je svaka od ovih promjena pojedinačno sitna, Microsoft se nada da će, kada se spoje, korisnicima donijeti znatno bolje i fluidnije iskustvo prilikom pretrage. Članovi Windows Insider programa već od danas mogu da testiraju ove novitete.

Celokupno korisničko iskustvo (UI) za Windows Search biće pojednostavljeno i modernizovano:

  • Pregledniji početni ekran: Glavni prozor pretrage je očišćen od suvišnih vizuelnih elemenata, što omogućava lakši pristup istoriji posljednjih pretraga.
  • Čistiji prikaz rezultata: Povećan je razmak između rezultata pretrage, ostavljajući više prostora za prikaz korisnih metapodataka (detalja o fajlovima i aplikacijama).
  • Filteri pod vašom kontrolom: Korisnici sada mogu sami da izaberu da li pored lokalnih rezultata žele da vide i pogotke sa weba i iz Microsoft Store prodavnice.
  • Sponzorisani sadržaj odlazi u istoriju: Pretraga weba više neće na samom vrhu prikazivati reklame, sponzorisane proizvode i promocije.
  • Bolji algoritam: Poboljšana pretraga sada znatno brže i preciznije pronalazi i fajlove i aplikacije na vašem računaru.

Nakon dugog i ne pretjerano uspješnog pokušaja da po svaku cijenu progura svoj AI asistent Copilot, Microsoft je, čini se, promijenio pravac. Kompanija se ponovo fokusira na ono što je korisnicima zaista važno – takozvana "quality of life" poboljšanja koja svakodnevni rad na računaru čine prijatnijim.

Pored bolje pretrage, Windows 11 je nedavno dobio i druga praktična ažuriranja, poput mogućnosti da sami podešavate veličinu Start menija, kao i izuzetno koristan sistem za lako vraćanje unazad problematičnih drajvera.

Izvor: B92

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