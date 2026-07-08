Istorija računarstva na klik miša: Pokrenite više od 500 operativnih sistema na svom modernom računaru

Kompletna istorija digitalne evolucije, od glomaznih "mejnfrejm" mašina s kraja četrdesetih godina prošlog vijeka pa sve do ranih mobilnih sistema, sakupljena je u jedinstvenu virtuelnu vremensku kapsulu pod nazivom Virtual OS Museum.

Izvor: Virtual OS Museum

Ova impresivna digitalna riznica sadrži preko 1.700 spremnih instalacija za više od 570 operativnih sistema i 250 različitih platformi, koje zahvaljujući naprednoj emulaciji možete pokrenuti direktno na svom laptopu ili desktop računaru, bez ikakve potrebe za komplikovanim podešavanjima i instalacijama softvera.

Virtual OS Museum uspješno rješava najveći problem očuvanja softverske baštine – njenu praktičnu nedostupnost. Dok većina sličnih arhiva nudi samo neobrađene i nefunkcionalne datoteke koje od korisnika zahtijevaju sate konfigurisanja, ovaj virtuelni muzej donosi prilagođeni, unificirani pokretač nezavisan od emulatora koji radi na Windows, macOS i Linux operativnim sistemima.

Korisnik jednostavno odabere željeni sistem iz kataloga i pokrene ga, a softver dolazi već unaprijed konfigurisan i često opremljen autentičnim aplikacijama i alatima iz tog vremena, kako bi se vjerno dočarao osjećaj rada na mašinama koje su mijenjale svijet.

Digitalno putovanje kroz vrijeme počinje od samih korijena programiranja i demo-programa za sistem Manchester Baby iz 1948. godine, a proteže se kroz decenije preko ranih verzija Unixa, kultnih kućnih računara poput Commodore, Apple II i ZX Spectrum platformi, pa sve do dobro poznatih DOS varijanti i ranih Windows operativnih sistema.

Kolekcija vrvi i od izuzetno rijetkih, opskurnih hobi-projekata i istraživačkih sistema koje je danas gotovo nemoguće vidjeti u operativnom stanju. Pokretač u sebi ima ugrađenu i funkciju trenutnog snimanja stanja, što omogućava istraživačima i entuzijastima da eksperimentišu unutar sistema i da se u slučaju kvara jednim klikom vrate na početnu, funkcionalnu tačku.

Ovaj sveobuhvatni poduhvat plod je strastvenog dvodecenijskog rada programera i istoričara Endrua Varkentina, koji ove digitalne slike pedantno sakuplja i prilagođava još od 2003. godine. Tokom tog perioda, autor je proveo nebrojene sate instalirajući sisteme sa originalnih medija, modifikujući stare emulatore i pišući softverske zakrpe kako bi prastari kod nesmetano radio na savremenom hardveru.

Zainteresovanim korisnicima na raspolaganju su dvije verzije muzeja. Kompletna "Definitivna tura" dolazi kao masivna ZIP arhiva teška čak 127 gigabajtakoja sadrži apsolutno sve sisteme i radi potpuno oflajn, dok lakša verzija od 14 gigabajtapreuzima slike sistema sa mreže tek u trenutku kada odlučite da ih prvi put pokrenete. Projekat se i dalje aktivno razvija, a autor redovno dodaje nove sisteme, pretvarajući ovaj muzej u trajni spomenik digitalnoj arheologiji.