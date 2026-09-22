Novi iPhone, novi problemi: Face ID prepoznavanje lica obara sistem na Pro i Pro Max modelima

Korisnici novih iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max telefona prijavljuju ozbiljan problem sa Face ID sistemom. Ukoliko prepoznavanje lica ne uspe prvi put, drugi pokušaj potpuno zamrzava ekran i dovodi do rušenja sistema i restartovanja uređaja.

Izvor: SMARTLife

Novi iPhone 18 Pro ima neobičan problem. Kako prijavljuju korisnici, Face ID sistem može da "zamrzne" telefon i izazove njegovo potpuno restartovanje. Dovoljno je da prepoznavanje lica jednom ne uspije u zaštićenoj aplikaciji, a da korisnik zatim zatraži još jedan pokušaj.

Problem je primijećen na iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max telefonima sa početnom verzijom iOS 27 sistema. Portal 9to5Mac uspio je da reprodukuje grešku na najmanje jednom evropskom iPhone 18 Pro modelu, ali za sada nije poznato koliko je rasprostranjena.

Važno je napomenuti da se greška ne pojavljuje prilikom običnog otključavanja telefona. Aktivira se samo kada Face ID treba da omogući pristup aplikaciji ili sadržaju koji je dodatno zaštićen biometrijom.

To uključuje aplikaciju Passwords, privatne kartice u Safari pregledniku i druge aplikacije koje je korisnik zaključao. Ukoliko prvo prepoznavanje lica ne uspije, pojavljuje se opcija "Try Face ID Again".

Izvor: Youtube / The Verge / Screenshot

Upravo tada nastaje problem. Na pogođenim uređajima telefon se potpuno "zamrzava" i prestaje da reaguje na dodire, a nekoliko sekundi kasnije dolazi do pada sistema i automatskog restartovanja.

iPhone 18 Pro i Pro Max koriste novi, manji Face ID sistem. Infracrvena kamera sada je skrivena ispod ekrana, u blizini mjesta na kojem se prikazuje vrijeme u statusnoj traci.

Ipak, za sada nema dokaza da je novi Face ID hardver uzrok problema. Dostupni nalazi više ukazuju na softversku grešku u inicijalnoj verziji iOS 27 sistema.

Jedan korisnik naveo je da mu je Apple podrška preporučila zamjenu uređaja. Međutim, 9to5Mac smatra da je vjerovatno riječ o pogrešnoj dijagnozi i očekuje da problem može biti otklonjen softverskim ažuriranjem.

Apple se za sada nije zvanično oglasio o konkretnom Face ID problemu.