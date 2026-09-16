logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple časti korisnike u BiH: Za manje od dva KM stižu Apple TV i Apple Arcade

Apple časti korisnike u BiH: Za manje od dva KM stižu Apple TV i Apple Arcade

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Korisnici iCloud+ u Bosni i Hercegovini dobijaju Apple TV i Apple Arcade bez dodatne pretplate.

Apple TV i Apple Arcade sada uz iCloud+ u BiH bez doplate Izvor: Koshiro K/Shutterstock

Korisnici Appleovih uređaja u Bosni i Hercegovini dobili su zanimljivu pogodnost. Apple je proširio ponudu iCloud+ servisa, pa su Apple TV i Apple Arcade uključeni u pretplatu bez dodatne naknade. Bosna i Hercegovina nalazi se na zvaničnoj Appleovoj listi zemalja obuhvaćenih novom ponudom, kao i Srbija i više od 100 drugih tržišta.

Koliko košta iCloud+ u BiH?

Najjeftiniji iCloud+ paket u Bosni i Hercegovini, sa 50 GB prostora, prema Appleovom zvaničnom cjenovniku košta 0,99 dolara mjesečno. Uz njega korisnici dobijaju Apple TV i Apple Arcade bez potrebe da te servise posebno plaćaju. Apple TV donosi pristup sadržaju Appleove televizijske platforme, dok Apple Arcade omogućava igranje kataloga igara bez reklama i kupovina unutar igara.

Šta je sa Apple Musicom?

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da bi korisnici iCloud+ u pojedinim zemljama mogli dobiti i Apple Music Select, odnosno izbor muzičkih stanica, kao i nižu cijenu pune pretplate na Apple Music. Međutim, Apple za sada nije zvanično potvrdio da se ta pogodnost odnosi i na Bosnu i Hercegovinu. Zato se ta informacija ne može pouzdano navoditi kao dio ponude za domaće korisnike. Apple je zvanično saopštio da se nova iCloud+ pogodnost uvodi tokom septembra i da Apple TV i Apple Arcade postaju dio pretplate u više od 100 zemalja i teritorija. Za korisnike u BiH, dakle, trenutno je potvrđeno ono najvažnije: uz iCloud+ mogu dobiti Apple TV i Apple Arcade bez dodatnog plaćanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple BiH tv pretplata

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS