Stigla je iPhone 18 Pro serija: Najbolje baterija na Apple telefonima ikad, ali to nije sve

Apple je predstavio iPhone 18 Pro i Pro Max sa A20 Pro čipom, promjenljivim otvorom blende i baterijom koja na najskupljem modelu traje do 45 sati.

Izvor: Apple

Apple je zvanično predstavio iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, telefone koji izgledaju gotovo identično kao svoji prethodnici, ali donose značajne promjene - manji Dynamic Island, promjenjivi otvor blende na glavnoj kameri, znatno duže trajanje baterije i novi A20 Pro čip.

Vizuelno najveće osvježenje predstavlja kompaktniji Dynamic Island koji sada prikazuje do tri aktivnosti uživo istovremeno, kao i nova flagship boja koja će nesumnjivo biti jedna od najprodavanijih - bordo (Burgundy). Tu su još i plava, crna i srebrna varijanta.

Izvor: Apple

Ekrani su ostali istih dimenzija od 6,3 i 6,9 inča, dok je kamera za selfi zadržala senzor rezolucije od 18 megapiksela.

Ispod haube nalazi se moćni A20 Pro, prvi čipset na svijetu izrađen u 2 nm proizvodnom procesu, koji donosi 20% brže CPU i 40% bolje grafičke performanse u odnosu na prošlogodišnji model. Kako bi spriječio pregrijavanje, Apple je na velikoj premijeri objasnio da je ugradio trostruko veću komoru za hlađenje.

Izvor: Apple

Ljubitelji fotografije dobili su najveće pojačanje na glavnoj 48 MP kameri, koja sada podržava fizički promjenjljiv otvor blende (do f/4.0), što je karakteristika koju je u velikoj mjeri popularizovao Huawei. Kako kažu iz kompanije, to omogućava do 50% više prikupljenog svjetla u mraku i prirodniji zamućeni efekat na video-snimcima.

Velika unapređenja ostvarena su i na polju autonomije, gdje najbolji model obećava rekordne brojke. Iz Kupertina tvrde da reprodukcija videa na Pro Max modelu traje nevjerovatnih 45 sati, dok brzo punjenje može da dopuni bateriju do 50% za samo 15 minuta.

Izvor: Apple

Uređaji dolaze sa iOS 20 sistemom i naprednim Siri AI mogućnostima, mada je Apple napomenuo da nova verzija Siri u početku neće biti dostupna u EU i Kini.

Početna cijena za iPhone 18 Pro iznosi 1.199 dolara, dok iPhone 18 Pro Max startuje od 1.299 dolara za model sa 256 GB memorije. Pretprodaja kreće 12. septembra, dok zvanična prodaja počinje 18. septembra.