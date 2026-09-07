Xiaomi napravio spektakl u Berlinu: Automobili stižu u Evropu, kreće velika ekspanzija Mijia uređaja

Na svom prvom zvaničnom nastupu na IFA 2026 sajmu u Berlinu, Xiaomi je najavio veliku evropsku ekspanziju.

Izvor: Ilija Baošić

Xiaomi je na IFA 2026 sajmu u Berlinu upravo napravio jedan od svojih najvećih koraka na evropskom tržištu. Kompanija je zvanično najavila "Human × Car × Home" ekosistem za Evropu, koji će povezati lične uređaje, pametni dom i automobile.

Dio velike ekspanzije počinje već ove godine, širenjem ponude Mijia kućnih uređaja širom Evrope. Međutim, mnogo veća vijest stiže 2027. godine - Xiaomi električni automobili zvanično dolaze na evropsko tržište.

Najave imaju dodatnu težinu jer se Xiaomi ove godine prvi put zvanično pojavljuje na IFA sajmu kao izlagač. Kineski gigant je u Berlin stigao sa više od 380 proizvoda i tehnologija, izloženih na prostoru većem od 3.300 kvadratnih metara.

Izvor: Ilija Baošić

"Evropa je važno tržište u globalnoj strategiji kompanije Xiaomi", rekla je Sju Fej, CMO kompanije Xiaomi. "Sa velikom ekspanzijom Mijia brenda širom Evrope i očekivanim ulaskom Xiaomi Auto na evropsko tržište 2027. godine, tri ključna dijela našeg ‘Human × Car × Home’ pametnog ekosistema - lični uređaji, pametna vozila i pametni dom - počeće da se objedinjuju u regionu."

Kako je dodala, Xiaomi ovu strategiju ne vidi samo kao dovođenje većeg broja proizvoda na Stari kontinent. Cilj je da evropskim korisnicima ponudi mogućnosti čitavog svog ekosistema.

Telefon, kuća i automobil postaju dio istog sistema

Izvor: Ilija Baošić

Ideja je da telefoni, tableti, gedžeti, automobil i kućni uređaji više ne funkcionišu kao odvojene cjeline. Xiaomi želi da ih poveže kroz HyperOS, dok bi AI trebalo da razume kontekst i omogući uređajima da zajednički obavljaju različite zadatke.

Kompanija je pokazala i kako bi to trebalo da izgleda u svakodnevnom životu.

Na primjer, dok se korisnik automobilom vraća kući, sistem može unaprijed da podesi osvjetljenje i klimatizaciju na osnovu lokacije, vremena i vremenskih uslova.

Drugi primjer je komanda "Odštampaj fotografiju koju sam upravo uslikao". Umjesto ručnog prebacivanja fotografije između uređaja, proizvodi unutar ekosistema mogu zajednički da izvrše zadatak.

Vidi opis Xiaomi napravio spektakl u Berlinu: Automobili stižu u Evropu, kreće velika ekspanzija Mijia uređaja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 11 11 / 11

Slično tome, sistem može istovremeno da prilagodi osvjetljenje, zavjese i temperaturu dok korisnik čita.

Za evropske korisnike posebno je važna najavljena ekspanzija Mijia brenda. Xiaomi-ova ponuda pametnih kućnih uređaja trenutno obuhvata više od 2.000 proizvoda iz preko 130 kategorija, dok je kompatibilnim uređajima moguće upravljati kroz Xiaomi Home aplikaciju.

Xiaomi automobili sljedeći stižu u Evropu

Izvor: Ilija Baošić

Najveća promjena ipak dolazi 2027. godine. Xiaomi Auto planira ulazak na evropsko tržište, mada još nije poznato koji modeli će prvi stići niti koliko će koštati.

Xiaomi je na IFA sajmu izložio tri vozila, među kojima su nova generacija Xiaomi SU7 i Xiaomi SU7 Ultra. Kompanija navodi da je od prve isporuke automobila u martu 2024. kupcima u Kini predala više od 655.700 vozila.

Xiaomi YU7 je, prema zvaničnim podacima, već prvog dana prikupio više od 240.000 potvrđenih porudžbina. U Berlinu je prikazan i Xiaomi Vision Gran Turismo, prototip električnog hiperautomobila, koji je napravljen u saradnji sa Gran Turismo franšizom.

Izvor: Ilija Baošić

Iza evropske ekspanzije stoje velika ulaganja u AI, sopstvene čipove, operativne sisteme i pametnu proizvodnju. Xiaomi očekuje da će od 2026. do 2030. godine globalno u istraživanje i razvoj uložiti više od 24 milijarde evra.

Prvi zvanični IFA nastup kompanije je iskorišćen za mnogo veću poruku od predstavljanja novih gedžeta. Mijia ekosistem kreće u širu evropsku ekspanziju, Xiaomi automobili stižu 2027. godine, a kompanija želi da sve svoje uređaje objedini u jedan povezani sistem i izvan Kine.