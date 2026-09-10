Istorijski trenutak za Apple: Predstavljen iPhone Duo, prvi savitljivi pametni telefon iz Kupertina

Apple je zvanično predstavio iPhone Duo, svoj prvi savitljivi pametni telefon u istoriji.

Izvor: Apple

Uređaj donosi veliki unutrašnji ekran od 7,6 inča i širok spoljni displej od 5,4 inča, koji dostižu maksimalan nivo osvjetljenja od zavidnih 3.000 nita. Apple je posebnu pažnju posvetio mjestu na kojem se unutrašnji ekran savija, gdje posebna nano-tekstura služi da ugib bude praktično neprimjetan i pod prstima, ali i vizuelno.

Dve polovine kućišta povezuje čvrsta titanijumska šarka, dok magneti drže telefon zatvorenim kada nije rasklopljen. Ovaj model vraća Touch ID na Apple telefone, a senzor otiska prsta smješten je u bočni taster.

Zaštita uređaja obećava, pogotovo kada se uzme u obzir da je ovo prvi Apple-ov pokušaj - iPhone Duo je otporan na vodu i prašinu po IP68 standardu.

Izvor: Apple

Pored toga, pokreće najnoviji A20 Pro, prvi čipset izrađen na 2 nm proizvodnom procesu. Novo rješenje donosi 20% bolje CPU i 40% brže GPU performanse, ali i značajno veću računarsku snagu namijenjenu zadacima vještačke inteligencije.

Na poleđini se nalaze dvije kamere od po 48 megapiksela. Glavna kamera podržava 2x zum bez gubitka kvaliteta, kako tvrdi Apple, dok je ultraširokougaona kamera namijenjena i makro fotografiji. Zanimljivo je da je selfi kamera na unutrašnjem savitljivom ekranu potpuno skrivena ispod displeja, kao što je to nekada radio Samsung.

Na polju autonomije, baterija navodno omogućava do 31 sat gledanja videa kada se koristi unutrašnji ekran, dok ta brojka raste na 44 sata kada je u pitanju spoljni displej. Ni brzo punjenje nije izostalo, pa je 20 minuta na punjaču, prema tvrdnjama kompanije iz Kupertina, dovoljno da se dopuni 50% baterije.

Izvor: Apple

Kako bi korisničko iskustvo pratilo novi format, operativni sistem iOS 27 u potpunosti je prilagođen novom savitljivom ekranu. Kada se telefon rasklopi, displej može da prikazuje dvije stranice istovremeno i omogućava jednostavan rad u dvije aplikacije. Apple je prilagodio i elemente korisničkog interfejsa većem ekranu. Sva obavještenja, kontrole i Dynamic Island pomjereni su uz samu ivicu displeja, kako ne bi zaklanjali sadržaj na kojem korisnik radi.

iPhone Duo radi isključivo sa eSIM karticama, a biće dostupan u bijeloj i crnoj boji.

Posebno iznenađenje predstavlja početna cijena. Model sa 256 GB memorije koštaće 1.999 dolara, što je zapravo prilično konkurentno za ovu kategoriju uređaja, a najskuplja verzija sa 2 TB interne memorije koštaće paprenih 3.199 dolara.

Ipak, zainteresovani kupci će morati malo da se strpe. Pretprodaja počinje 16. oktobra, dok je početak zvanične prodaje zakazan za 23. oktobar. Apple do kraja godine planira da uvede i zvaničnu podršku za Apple Pencil olovku.

Izvor: Apple

Kako bi korisničko iskustvo pratilo novi format, operativni sistem iOS 27 u potpunosti je prilagođen novom savitljivom ekranu. Kada se telefon rasklopi, displej može da prikazuje dvije stranice istovremeno i omogućava jednostavan rad u dvije aplikacije. Apple je prilagodio i elemente korisničkog interfejsa većem ekranu. Sva obavještenja, kontrole i Dynamic Island pomjereni su uz samu ivicu displeja, kako ne bi zaklanjali sadržaj na kojem korisnik radi.

iPhone Duo radi isključivo sa eSIM karticama, a biće dostupan u bijeloj i crnoj boji.

Posebno iznenađenje predstavlja početna cijena. Model sa 256 GB memorije koštaće 1.999 dolara, što je zapravo prilično konkurentno za ovu kategoriju uređaja, a najskuplja verzija sa 2 TB interne memorije koštaće paprenih 3.199 dolara.

Ipak, zainteresovani kupci će morati malo da se strpe. Pretprodaja počinje 16. oktobra, dok je početak zvanične prodaje zakazan za 23. oktobar. Apple do kraja godine planira da uvede i zvaničnu podršku za Apple Pencil olovku.