Apple mijenja tradiciju: Standardni iPhone 18 neće stići ove godine

Apple navodno mijenja raspored predstavljanja novih telefona. Standardni iPhone 18, iPhone 18e i iPhone Air 2 očekuju se tek u martu 2027. godine.

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Apple bi mogao napraviti jednu od najvećih promjena u dosadašnjem rasporedu predstavljanja novih iPhone modela. Prema tvrdnjama analitičara lanca snabdijevanja Ming-Či Kua i još nekoliko pouzdanih izvora, standardni iPhone 18 neće biti predstavljen ove godine.

Umjesto toga, kompanija bi u septembru 2026. godine trebalo da predstavi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i potpuno novi sklopivi telefon, za koji se očekuje da će nositi naziv iPhone Ultra.

Kupci koji čekaju pristupačnije modele moraće da budu strpljivi. Standardni iPhone 18, jeftiniji iPhone 18e i druga generacija iPhone Air telefona, prema dostupnim informacijama, neće stići prije marta 2027. godine.

To bi značilo da Apple prvi put razdvaja predstavljanje osnovnih i premijum modela. Do sada je najveći dio nove iPhone ponude tradicionalno predstavljan tokom septembarskog događaja.

Takva promjena predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodne generacije. Osnovni iPhone 17 i prvi iPhone Air predstavljeni su u septembru 2025. godine zajedno sa modelima iPhone 17 Pro, dok bi njihovi nasljednici sada mogli stići približno šest mjeseci kasnije.

Apple je posljednjih godina već počeo da pojedine modele pomjera u proljećni termin. iPhone 16e predstavljen je početkom 2025. godine, a iPhone 17e u istom periodu 2026. godine. Prema novim informacijama, kompanija planira da tom rasporedu pridruži i standardni iPhone 18, kao i drugu generaciju modela iPhone Air.

Iako Apple još nije zvanično potvrdio ove informacije, više izvora iz lanca snabdijevanja navodi da bi novi raspored premijera mogao postati dio dugoročne strategije kompanije.

(Mondo.ba/Benchmark)