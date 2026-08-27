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Zaokružite ovaj datum: Apple zakazao premijeru novih telefona, stiže i prvi savitljivi iPhone

Zaokružite ovaj datum: Apple zakazao premijeru novih telefona, stiže i prvi savitljivi iPhone

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
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Kompanija Apple zvanično je zakazala svoj veliki jesenji događaj pod sloganom "Surprise and Shine" za 9. septembar.

Apple zakazao premijeru: Stižu iPhone 18 Pro i prvi savitljivi iPhone Ultra Izvor: Apple

Višemjesečnim glasinama i curenju informacija konačno je došao kraj - Apple je zvanično zakazao predstavljanje iPhone 18 Pro serije i svog prvog savitljivog telefona.

Veliki jesenji događaj biće održan 9. septembra u 19 časova po našem vremenu, a kompanija će prezentaciju organizovati u Apple Parku u Kupertinu. Događaj će biti prenošen i uživo.

Apple je premijeru najavio pod sloganom “Surprise and Shine”, uz poster na kojem se nalazi svjetleći logo kompanije kroz koji se probijaju sunčevi zraci

Očekivane zvijezde događaja biće novi iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max telefoni. Međutim, najveću pažnju privući će iPhone Ultra - prvi savitljivi iPhone u istoriji kompanije. Očekuje se da će Apple istom prilikom predstaviti i nove Apple Watch modele.

Prema dosadašnjim informacijama, iPhone 18 Pro serija zadržaće dizajn sličan prošlogodišnjim iPhone 17 Pro modelima, ali će značajne promjene stići "ispod haube". Očekuju se nova glavna kamera sa promjenjivim otvorom blende, A20/Pro čipset, manji Dynamic Island i novi modem. Apple bi ponudu boja trebalo da proširi i novim Dark Cherry i Sky Blue nijansama.

Ipak, najveća novina biće iPhone Ultra. Prema procurelim informacijama, prvi savitljivi Apple telefon imaće spoljni ekran dijagonale 5,5 inča, dok će se sa unutrašnje strane nalaziti veliki savitljivi ekran od 7,67 inča, odnosa stranica 4:3.

Glasine takođe navode da će iPhone Ultra podržavati Touch ID i donijeti korisnički interfejs nalik onom koji Apple koristi na iPad tabletima.

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