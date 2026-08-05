logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

iPhone 18 Pro stiže ranije nego što mislite: Apple već nagovijestio ključan datum

iPhone 18 Pro stiže ranije nego što mislite: Apple već nagovijestio ključan datum

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Novi detalji o planovima koje ima Apple ukazuju na to kada bi mogao da bude predstavljen iPhone 18 Pro, a raspored događaja već otkriva ključne datume.

Kad stiže iPhone 18 Pro Izvor: ArthurStock/Shutterstock

Apple bi i ove godine mogao da predstavi novu generaciju iPhone telefona u svom uobičajenom terminu, a to je početkom septembra. Iako kompanija još nije potvrdila datum, analiza prethodnih lansiranja i aktuelnih najava sugeriše da je okvir već praktično definisan.

Prema ustaljenoj praksi, Apple svoj jesenji događaj organizuje u prvoj polovini septembra, najčešće početkom nedjelje. U obzir se uzima i kalendar praznika u Sjedinjenim Američkim Državama, pa analitičari procjenjuju da bi najizgledniji termin mogao da bude sredina druge nedjelje u mjesecu.

Ukoliko kompanija ostane dosljedna dosadašnjem modelu, predstavljanje bi ubrzo pratilo otvaranje prednarudžbina, dok bi se novi uređaji u prodaji našli desetak dana kasnije. Takav raspored Apple primjenjuje godinama, uz minimalna odstupanja.

Očekuje se da će, uz iPhone 18 Pro, biti predstavljeni i drugi modeli iz iste serije, kao i nova generacija Apple Watch uređaja. Ipak, detalji o specifikacijama i eventualnim novim funkcijama za sada nisu poznati i biće saopšteni tek na samom događaju, piše Forbes.

Iako zvanična potvrda još izostaje, dosadašnji obrazac lansiranja ostavlja malo prostora za iznenađenja, pa se čini da Apple neće mijenjati strategiju ni ove godine.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple iphone

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS