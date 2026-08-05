Novi detalji o planovima koje ima Apple ukazuju na to kada bi mogao da bude predstavljen iPhone 18 Pro, a raspored događaja već otkriva ključne datume.

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Apple bi i ove godine mogao da predstavi novu generaciju iPhone telefona u svom uobičajenom terminu, a to je početkom septembra. Iako kompanija još nije potvrdila datum, analiza prethodnih lansiranja i aktuelnih najava sugeriše da je okvir već praktično definisan.

Prema ustaljenoj praksi, Apple svoj jesenji događaj organizuje u prvoj polovini septembra, najčešće početkom nedjelje. U obzir se uzima i kalendar praznika u Sjedinjenim Američkim Državama, pa analitičari procjenjuju da bi najizgledniji termin mogao da bude sredina druge nedjelje u mjesecu.

Vidi opis iPhone 18 Pro stiže ranije nego što mislite: Apple već nagovijestio ključan datum Chiang Mai, Thailand - September 19th 2025 - Apple iPhone 17 Pro Max Silver color handheld. Tambov, Russian Federation - December 14, 2025 A close-up shot of an open box with new Apple iPhone 17 Pro smartphone in the cosmic orange color. Malang, Indonesia - December 15 2025: Hand holding iPhone 17 Pro deep blue variant which is on and showing the home page full of applications Samut Prakan Thailand SEP 10 2025: Hand Holding Smartphone Showing iPhone 17 Pro Pre-Order Screen. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ArthurStock/Shutterstock Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ekaterina_Minaeva/Shutterstock Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Zalfar/Shutterstock Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Wongsakorn 2468/Shutterstock Br. slika: 4 4 / 4

Ukoliko kompanija ostane dosljedna dosadašnjem modelu, predstavljanje bi ubrzo pratilo otvaranje prednarudžbina, dok bi se novi uređaji u prodaji našli desetak dana kasnije. Takav raspored Apple primjenjuje godinama, uz minimalna odstupanja.

Očekuje se da će, uz iPhone 18 Pro, biti predstavljeni i drugi modeli iz iste serije, kao i nova generacija Apple Watch uređaja. Ipak, detalji o specifikacijama i eventualnim novim funkcijama za sada nisu poznati i biće saopšteni tek na samom događaju, piše Forbes.

Iako zvanična potvrda još izostaje, dosadašnji obrazac lansiranja ostavlja malo prostora za iznenađenja, pa se čini da Apple neće mijenjati strategiju ni ove godine.

(Smartlife/Mondo)