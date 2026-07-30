Apple priprema novi operativni sistem za pametni dom? Stižu detalji o dugo očekivanom uređaju

Apple navodno razvija novi operativni sistem za pametni kućni hub koji će objediniti elemente iOS-a, watchOS-a i tvOS-a. Uređaj bi mogao stići krajem godine.

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Apple razvija potpuno novi operativni sistem namijenjen pametnom kućnom uređaju koji bi trebalo da objedini funkcije HomePod zvučnika i ekrana, tvrdi novinar Mark Gurman iz Bloomberga.

Prema dostupnim informacijama, novi softver donijeće interfejs koji kombinuje elemente poznate sa iPhone, Apple Watch i Apple TV uređaja. Korisnicima bi trebalo da budu dostupni mreža ikona, vidžeti, aplikacije i prilagodljiv prikaz sata, prilagođen korišćenju u kućnom okruženju.

Jedna od zanimljivijih funkcija trebalo bi da bude prepoznavanje lica. Uređaj bi mogao automatski da prepozna korisnika koji stoji ispred ekrana i prikaže personalizovane informacije, dok bi se veličina elemenata na ekranu prilagođavala udaljenosti korisnika radi lakšeg korišćenja.

Prema dosadašnjim glasinama, novi operativni sistem mogao bi nositi naziv homeOS, iako Apple još nije zvanično potvrdio njegovo ime. Pretpostavke o nazivu pojavile su se nakon aktivnosti u vezi sa zaštitom robne marke za koju se vjeruje da je povezana sa kompanijom.

Sam uređaj opisuje se kao kombinacija HomePod zvučnika i sedmoinčnog ekrana, a u njegovom središtu trebalo bi da bude unaprijeđena Siri sa vještačkom inteligencijom.

Među funkcijama koje se pominju nalaze se FaceTime video-pozivi, upravljanje HomeKit uređajima, nadzor kućne bezbjednosti, reprodukcija muzike, prikaz fotografija, kalendara i podsjetnika, kao i druge opcije namijenjene upravljanju pametnim domom.

Navodno će biti dostupne i Apple aplikacije kao što su Calendar, Camera, Music, Reminders i Notes, uz podršku za više korisnika, što je posebno važno za uređaj koji će koristiti svi članovi domaćinstva.

Za sada je riječ o nezvaničnim informacijama, a Apple nije komentarisao navode. Prema očekivanjima, pametni kućni hub mogao bi biti predstavljen između oktobra ove i početka naredne godine, prenosi MacRumors.