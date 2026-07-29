Apple uvodi novu opciju koja bi mogla potpuno da promijeni način na koji kupujemo uređaje, korisnici će moći da iznajmljuju iPhone, Mac i druge proizvode, umjesto da ih odmah plate u punoj cijeni.

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Kompanija Apple radi na novoj usluzi koja bi mogla značajno da promeni način na koji korisnici dolaze do njihovih uređaja. Umjesto klasične kupovine, korisnici bi uskoro mogli da iznajmljuju iPhone, Mac i druge Apple proizvode kroz mesečnu pretplatu, slično modelu koji već godinama postoji u auto-industriji.

Ova promjena dolazi u trenutku kada cijene premium uređaja nastavljaju da rastu, dok korisnici sve rjeđe mijenjaju telefone i računare. Apple ovim potezom pokušava da ukloni glavnu prepreku, a to je visoka početna cijena.

Kako funkcioniše novi model

Prema dostupnim informacijama, novi sistem će omogućiti korisnicima da uzmu uređaj uz fiksnu mjesečnu naknadu, bez potrebe da ga odmah plate u cijelosti.

Planirani modeli uključuju:

iPhone i Apple Watch - ugovori na 12 ili 24 mjeseca Mac i iPad - ugovori na 24 ili 36 mjeseci

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Korisnik tokom tog perioda praktično "iznajmljuje" uređaj, odnosno plaća njegovo korišćenje, a ne vlasništvo.

Ovakav pristup značajno smanjuje ulazni trošak, ali uvodi i drugačiji odnos prema samom uređaju, on više nije trajno u vlasništvu korisnika, već dio usluge. Po isteku ugovornog perioda, korisnici će imati nekoliko opcija, a neke od njih su da vrate uređaj bez dodatnih obaveza, da pređu na noviji model uz novi ugovor ili da doplate i zadrže postojeći uređaj.

Ovaj model podstiče češće mijenjanje uređaja, što je jedan od ključnih ciljeva kompanije.

Vidi opis Apple uvodi veliku promjenu: Zaboravite kupovinu telefona, odsad ćemo ih uzimati na "lizing" Chiang Mai, Thailand - September 19th 2025 - Apple iPhone 17 Pro Max Silver color handheld. Tambov, Russian Federation - December 14, 2025 A close-up shot of an open box with new Apple iPhone 17 Pro smartphone in the cosmic orange color. Malang, Indonesia - December 15 2025: Hand holding iPhone 17 Pro deep blue variant which is on and showing the home page full of applications Samut Prakan Thailand SEP 10 2025: Hand Holding Smartphone Showing iPhone 17 Pro Pre-Order Screen. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ArthurStock/Shutterstock Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Ekaterina_Minaeva/Shutterstock Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Zalfar/Shutterstock Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Wongsakorn 2468/Shutterstock Br. slika: 4 4 / 4

Zašto Apple uvodi ovu opciju

Apple već godinama pokušava da proširi svoj poslovni model ka uslugama i pretplatama, a ovaj potez uklapa se upravo u tu strategiju.

Glavni razlozi za uvođenje lizing modela su sve sporija zamena uređaja kod korisnika, visoke cene novih modela i želja da korisnici ostanu unutar Apple ekosistema. Umjesto jednokratne kupovine, Apple dobija stabilan mjesečni prihod i veću kontrolu nad korisničkim ciklusom, piše CNN.

Malang, Indonesia - December 15 2025: Hand holding iPhone 17 Pro deep blue variant which is on and showing the home page full of applications

Izvor: Zalfar/Shutterstock

Razlika u odnosu na dosadašnje programe

Do sada je Apple nudio programe kupovine na rate i druge opcije, ali je ključna razlika u tome što je uređaj na kraju bio u vlasništvu korisnika.

Ovo je značajan zaokret ka modelu "hardware-as-a-service". Iako novi sistem djeluje privlačno zbog nižih mjesečnih troškova, postoje i određeni nedostaci:

dugoročno ukupna cijena može biti viša dodatni troškovi u slučaju oštećenja uređaja mogući penali za prevremeni raskid ugovora

Stručnjaci upozoravaju da korisnici treba pažljivo da procjene da li im se ovakav model isplati na duže staze.

Tambov, Russian Federation - December 14, 2025 A close-up shot of an open box with new Apple iPhone 17 Pro smartphone in the cosmic orange color.

Izvor: Ekaterina_Minaeva/Shutterstock

Velika promjena za celu industriju

Ako se ovaj model pokaže uspešnim, mogao bi da utiče i na druge proizvođače tehnologije, koji bi mogli da uvedu slične opcije. Time bi se dodatno učvrstio trend prelaska sa klasičnog vlasništva na model pretplate, koji je već prisutan u softveru, zabavi i mobilnim servisima.