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Kraj jedne ere : Tim Kuk napustio mjesto direktora, Apple dobio novog šefa

Kraj jedne ere : Tim Kuk napustio mjesto direktora, Apple dobio novog šefa

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
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Na čelo tehnološkog giganta stupio je Džon Ternus, dosadašnji potpredsjednik za hardverski inženjering koji je godinama vodio razvoj najvažnijih uređaja poput iPhone, iPad i Mac računara.

Tim Kuk više nije direktor Apple Izvor: YouTube / WSJ. Style

U kompaniji Apple je danas i zvanično započela nova era - Tim Kuk je napustio funkciju izvršnog direktora, a na čelo tehnološkog giganta iz Kupertina stupio je Džon Ternus.

Uprkos smjeni na vrhu, Kuk, koji je u Apple-u od 1998. godine i koji je preuzeo mjesto direktora 2011. nakon povlačenja Stiva Džobsa, ostaje u kompaniji na poziciji izvršnog predsjednika upravnog odbora.

"Šaljem mnogo ljubavi Apple zajednici na moj posljednji dan na mjestu izvršnog direktora. Moja titula se sutra mijenja, ali ljubav prema Apple zajednici nikada neće. Hvala vam što ste stalan izvor inspiracije", poručio je Kuk u svojoj oproštajnoj poruci.

Izvor: Apple

Novi šef kompanije, Džon Ternus, do sada je obavljao funkciju potpredsjednika za hardverski inženjering. On je godinama vodio timove odgovorne za razvoj uređaja kao što su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods i Apple Vision Pro, a pripisuje mu se i rad na proizvodima poput AirPods slušalica, iPhone Air-a i MacBook Neo računara.

Imenovanje lidera iz hardverskog sektora predstavlja prirodnu evoluciju za Apple. Strategija kompanije oduvijek je bila jasna - softver i ekosistem usluga kreiraju se primarno kao podrška sopstvenom hardveru.

Podsjećanja radi, modeli iz iPhone 5 serije bili su posljednji na kojima je radio sam Stiv Džobs tokom njihovog razvoja, dok je kompletna evolucija kompanije u prethodnih 15 godina bila pod direktnim vođstvom Tima Kuka.

(Smartlife/Mondo) 

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