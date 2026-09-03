Apple predstavio novi Mac Mini sa M6 čipom: Podrška za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i lokalno pokretanje AI agenata

Novi osnovni model kompaktnog Apple računara startuje od 899 dolara.

Izvor: Apple

Apple je zvanično predstavio novu generaciju Mac Mini računara, a najveća novost krije se unutar kućišta - potpuno novi M6 čip.

Osnovni model dolazi sa 16 GB RAM-a i 256 GB prostora za skladištenje, po uvećanoj početnoj cijeni od 899 dolara. Pretporudžbine su već otvorene, dok isporuke počinju 22. septembra. Novi računari stižu sa macOS 27 operativnim sistemom i Siri AI asistentom.

Apple tvrdi da novi M6 donosi čak četiri puta bolje AI performanse u odnosu na M4 generaciju, što je direktan odgovor kompanije na zahtjeve tržišta. Mac Mini računari su tokom protekle godine postali veoma popularni među entuzijastima koji lokalno pokreću AI agente poput OpenClaw-a i Hermes-a.

Grafičke performanse i brzina skladištenja podataka su udvostručene, a novi čipset ima 12-jezgarni CPU i 12-jezgarni GPU. Poređenja radi, M4 je imao po 10 CPU i GPU jezgara.

Izvor: Apple

Za zahtjevnije korisnike na raspolaganju je Mac Mini sa M5 Pro čipom, čija početna cijena iznosi 1.699 dolara. Osnovna konfiguracija donosi 24 GB RAM-a, 512 GB prostora, 15-jezgarni CPU i 16-jezgarni GPU, a u jačim memorijskim konfiguracijama korisnici dobijaju verziju čipseta sa 18 CPU i 20 GPU jezgara.

Oba modela podržavaju Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 standarde, kao i Ethernet brzine do 2,5 Gb/s. Kupci kojima je potrebna brža mrežna veza mogu da izaberu i opcioni 10 Gb/s Ethernet.

Očekivano, novi Mac Mini podiže cenu ulaska u Apple-ovu ponudu računara. Kompanija je ranije ove godine ukinula model sa 256 GB prostora koji je koštao 599 dolara.

Apple je nakon toga kao osnovni model nudio M4 verziju sa 512 GB SSD-om za 799 dolara. Novi M6 model sada startuje od 899 dolara, odnosno 100 dolara više, iako bazna konfiguracija ponovo donosi samo 256 GB prostora za skladištenje.

Pored novih Mac Mini računara, Apple je osvežio i profesionalnu Mac Studio liniju. Novi modeli koriste M5 Max i M5 Ultra čipove, a njihove početne cijene iznose 2.499 i 5.499 dolara.

Osnovni Mac Studio sa M5 Max čipom donosi 36 GB ujedinjene memorije i 512 GB prostora za skladištenje. Snažniji M5 Ultra model standardno stiže sa čak 96 GB ujedinjene memorije i 1 TB prostora.