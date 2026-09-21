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Kako je Apple uspio da smanji Dynamic Island: Evo šta se krije ispod haube iPhone 18 Pro telefona

Kako je Apple uspio da smanji Dynamic Island: Evo šta se krije ispod haube iPhone 18 Pro telefona

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Rasklapanje je potvrdilo da je Dynamic Island smanjen premještanjem infracrvene kamere ispod samog ekrana, uz upotrebu drugačije strukture piksela.

Kako je Apple uspio da smanji Dynamic Island Izvor: YouTube / REWA Technology

Prvi video detaljnog rasklapanja novog iPhone 18 Pro telefona osvanuo je na YouTube-u i dao nam priliku da tačno vidimo šta je sve Apple promijenio ispod "haube".

Iako sam proces otvaranja i dalje zahtjeva dobro poznatu proceduru sa posebnim šrafovima na dnu, zagrijavanjem i korišćenjem vakuumskog držača kako bi se ekran odvojio od kućišta, prava iznenađenja kriju se dublje unutra.

Jedan od najzanimljivijih detalja jeste način na koji je Apple uspio da vidno smanji Dynamic Island.

Kako se vidi u videu koji je objavljen na REWA Technology YouTube kanalu, infracrvena kamera je sada premještena direktno ispod displeja, pri čemu jasno vidi da su pikseli koji se nalaze tačno iznad nje potpuno drugačije strukture kako bi propuštali svjetlost.

Pored ekrana, pažnju privlači i sam modul glavne kamere koji je očigledno gabaritniji u odnosu na prošlogodišnji model.

Ovaj porast u dimenzijama posljedica je ugradnje naprednijeg sistema sa promjenjivim otvorom blende, što je jedna od najvećih hardverskih novina ove generacije.

Rasklapanje je ujedno dalo i konačnu potvrdu o bateriji. U verziji telefona sa fizičkim slotom za SIM karticu nalazi se baterija kapaciteta 4.056 mAh.

(Mondo)

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Tagovi

iPhone 18 Pro iphone Apple

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