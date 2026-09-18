Xiaomi dobija velikog konkurenta: I ovaj proizvođač stavlja mali ekran na poleđinu telefona

Honor tajno razvija novi model koji će na poleđini imati pomoćni ekran dijagonale 1,72 inča.

Izvor: Xiaomi

Poznati tipster Digital Chat Station otkrio je da Honor tajno razvija pametni telefon sa pomoćnim ekranom na poleđini, što je koncept koji je Xiaomi proslavio na svojim flagship modelima.

Ova tehnologija debitovaće u okviru nove Honor 700 serije, a uređaj će najvjerovatnije poneti oznaku Honor 700 Pro.

Navodno, telefon će na zadnjoj strani imati mali sekundarni displej dijagonale 1,72 inča.

Sa prednje strane nalaziće se ravan ekran od 6,57 inča u 1.5K rezoluciji sa simetričnim, izuzetno tankim okvirima, dok će ključni adut za fotografiju biti glavna kamera od 200 megapiksela.

Trenutno nije poznato kako će Honor tačno uklopiti ovaj mini ekran u dizajn, ali imajući na umu još uvek aktuelne modele koje smo ti, vjerovatno će se nalaziti na samom modulu kamera.

Tajming za ovaj potez nije slučajan, jer će Xiaomi već krajem mjeseca lansirati novu generaciju svojih flagship modela sa dva ekrana.