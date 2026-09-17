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Preduhitrili Samsung i gigante: Tecno prikazao koncept telefona bez ijednog milimetra crnih margina

Preduhitrili Samsung i gigante: Tecno prikazao koncept telefona bez ijednog milimetra crnih margina

Autor Dušan Volaš
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Koristeći dvostruko zaštitno staklo i obrnut proces ugradnje panela sa zadnje strane, inženjeri su uspjeli da spuste debljinu okvira ekrana na nula milimetara.

Preduhitrili Samsung i gigante: Tecno prikazao koncept telefona bez ijednog milimetra crnih margina Izvor: YouTube / Tech Spurt

Proizvođači telefona već godinama pokušavaju da crne okvire oko ekrana učine što tanjim, a sve sa ciljem da ih jednog dana potpuno uklone. Međutim, iako se činilo da će do tog cilja stići najveća imena u industriji poput Samsunga, Tecno je na IFA 2026 sajmu u Berlinu pokazao koncept koji je privukao ogromnu pažnju tehnološke javnosti.

Ovaj uređaj nema nikakve crne margine oko ekrana. Nula milimetara.

Kada se uzme u ruku, slika se bukvalno preliva do metalnih ivica, a aplikacije i kompletno okruženje djeluju drastično imerzivnije nego na bilo kom drugom telefonu današnjice.

Izvor: YouTube / Tecno Mobile

Inženjeri su ovaj "magični" efekat postigli tako što su upotrebili dvostruko zaštitno staklo, pa se donji sloj savija oko samog metalnog rama i tako lukavo skriva neaktivne dijelove i crne okvire.

Da bi to izveli, morali su potpuno da obrnu proces proizvodnje. Ekran se u ovaj telefon ne ugrađuje spreda, već sa zadnje strane, a sve drži specijalni lepak otporan na grijanje.

Naravno, pošto je u pitanju samo koncept, Tecno još ima posla. Pri samom dnu ekrana i dalje mogu da se uoče jedva primetni tragovi ivica, ali vizuelni utisak je i dalje neprikosnoven.

Pravljenje ovakvog telefona donelo je i jedan ogroman problem - gdje nasloniti prste bez slučajnog dodirivanja ekrana?

Kompanija je zbog toga morala da prekonfiguriše osjetljivost ekrana na dodir i logiku unosa, što jasno pokazuje da ovo nije samo sajamska igračka, već tehnologija koju ćemo ubrzo vidjeti u masovnoj proizvodnji.

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TECNO mobilni telefoni

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