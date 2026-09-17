Koristeći dvostruko zaštitno staklo i obrnut proces ugradnje panela sa zadnje strane, inženjeri su uspjeli da spuste debljinu okvira ekrana na nula milimetara.
Proizvođači telefona već godinama pokušavaju da crne okvire oko ekrana učine što tanjim, a sve sa ciljem da ih jednog dana potpuno uklone. Međutim, iako se činilo da će do tog cilja stići najveća imena u industriji poput Samsunga, Tecno je na IFA 2026 sajmu u Berlinu pokazao koncept koji je privukao ogromnu pažnju tehnološke javnosti.
Ovaj uređaj nema nikakve crne margine oko ekrana. Nula milimetara.
Kada se uzme u ruku, slika se bukvalno preliva do metalnih ivica, a aplikacije i kompletno okruženje djeluju drastično imerzivnije nego na bilo kom drugom telefonu današnjice.Izvor: YouTube / Tecno Mobile
Inženjeri su ovaj "magični" efekat postigli tako što su upotrebili dvostruko zaštitno staklo, pa se donji sloj savija oko samog metalnog rama i tako lukavo skriva neaktivne dijelove i crne okvire.
Da bi to izveli, morali su potpuno da obrnu proces proizvodnje. Ekran se u ovaj telefon ne ugrađuje spreda, već sa zadnje strane, a sve drži specijalni lepak otporan na grijanje.
Naravno, pošto je u pitanju samo koncept, Tecno još ima posla. Pri samom dnu ekrana i dalje mogu da se uoče jedva primetni tragovi ivica, ali vizuelni utisak je i dalje neprikosnoven.
Pravljenje ovakvog telefona donelo je i jedan ogroman problem - gdje nasloniti prste bez slučajnog dodirivanja ekrana?
Kompanija je zbog toga morala da prekonfiguriše osjetljivost ekrana na dodir i logiku unosa, što jasno pokazuje da ovo nije samo sajamska igračka, već tehnologija koju ćemo ubrzo vidjeti u masovnoj proizvodnji.
Preduhitrili Samsung i gigante: Tecno prikazao koncept telefona bez ijednog milimetra crnih margina