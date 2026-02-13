8000 mAh u kućištu tanjem od flagshipa: Novi TECNO telefon košta upola manje nego što očekujete

Novi TECNO POVA Curve 2 5G kombinuje ogromnu bateriju, tanak dizajn, 144 Hz ekran i 45 W punjenje, a cijena mu je više nego primamljiva.

Izvor: TECNO Mobile

TECNO je bez mnogo pompe lansirao uređaj koji ima potencijal da ozbiljno uzdrma tržište povoljnih telefona. POVA Curve 2 5G donosi bateriju od čak 8.000 mAh, i to u kućištu na čijoj debljini može da mu pozavidi većina flagship modela.

Kapacitet od 8.000 mAh u praksi znači višednevnu autonomiju za većinu korisnika. Posebno ako znamo da su telefoni sa upola manjom baterijom često dovoljni za cijeli dan intenzivnog rada. Upravo zato je ovaj podatak ključna karta na koju TECNO igra.

POVA Curve 2 5G telefon je težak samo 195 grama. To je zaista impresivno, pogotovo ako se uzme u obzir debljina samo 7,42 mm, koja dodatno naglašava koliko je inženjerski izazov bio spakovati sve u ovako tanko kućište.

Na prednjoj strani nalazi se zakrivljeni 6,78-inčni 144 Hz AMOLED panel, koji jasno cilja korisnike koji vole glatko skrolovanje i gejming. Za performanse je zadužen MediaTek Dimensity 7100 procesor, što ovaj model nedvosmisleno pozicionira u srednju klasu sa 5G podrškom.

Izvor: TECNO Mobile

TECNO je ubacio i 45 W brzo punjenje. Iako je to veoma dobra cifra za vjerovatno pristupačan uređaj, realno je očekivati da će punjenje trajati duže zbog baterije od 8.000 mAh. Ipak, kombinacija velikog kapaciteta i relativno brzog punjenja djeluje obećavajuće.

Kada je softverska podrška u pitanju, POVA Curve 2 5G će dobiti najmanje dvije velike Android nadogradnje. TECNO navodi da uređaj nastavlja njihovu "posvećenost isporuci pametnih telefona napravljenih da traju". U prevodu, kompanija želi da pošalje poruku da telefon nije kratkoročno rešenjem uprkos povoljnoj cijeni.

Izvor: TECNO Mobile

Model je pritom i solidno zaštićen. Poseduje IP64 sertifikat otpornosti na prašinu i prskanje vodom, kao i Corning Gorilla Glass 7i zaštitu ekrana. Tu je i SGS sertifikat zaštite za pad sa visine do 1,5 metara.

Da je u pitanju neki poznatiji brend, nikoga ne bi začudilo da telefon košta oko 500 evra. Ipak, TECNO za POVA Curve 2 5G model traži duplo manje novca - oko 260 evra. Problem je što se ta cijena odnosi na indijsko tržište, gdje će zvanična prodaja početi 20. februara, a još uvijek nema informacija da li će ikada stići i kod nas.