logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Genijalan trik za pronalaženje zagubljenog telefona u kući: Samo zatapšite i uređaj će se sam javiti

Genijalan trik za pronalaženje zagubljenog telefona u kući: Samo zatapšite i uređaj će se sam javiti

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Uz jednostavne i besplatne aplikacije, dovoljan je samo pljesak rukama da pronađete telefon koji ste zagubili negdje u svom domu.

trik za pronalaženje zagubljenog telefona u kući Izvor: Shutterstock

Telefon je negdje u kući, zvuk je isključen, a vi nemate pojma gdje ste ga ostavili? Umjesto prevrtanja jastuka i zavirivanja ispod namještaja, postoji mnogo jednostavnije rješenje - dovoljno je da pljesnete rukama, a telefon će se sam oglasiti i otkriti gdje se nalazi.

Za ovaj trik potrebno je instalirati aplikaciju koja u pozadini koristi mikrofon kako bi prepoznala specifičan zvuk tapšanja. Kada ga detektuje, algoritam automatski aktivira glasan alarm, jaku vibraciju ili blic, u zavisnosti od vaših podešavanja.

Ovakva funkcija nije standardni dio Android ili iOS sistema, ali u prodavnicama aplikacija postoji veliki broj besplatnih alata. Za Android korisnike odličan izbor je aplikacija Find Your Phone with Clap, dok vlasnicima iPhone uređaja sličnu funkcionalnost nudi ClapFind.

Podešavanje je veoma jednostavno:

  1. Preuzmite izabranu aplikaciju iz prodavnice (Google Play ili App Store).
  2. Odobrite joj neophodan pristup mikrofonu.
  3. Izaberite način na koji će telefon reagovati (zvuk, blic ili vibracija) i pritisnite dugme za aktivaciju.

Aplikacije omogućavaju izbor različitih melodija i podešavanje osjetljivosti prepoznavanja zvuka, što sprečava lažne aktivacije usljed pozadinske buke u prostoriji. Najbolje od svega, rade i kada je telefon u nečujnom režimu.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni aplikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS