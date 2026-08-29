Genijalan trik za pronalaženje zagubljenog telefona u kući: Samo zatapšite i uređaj će se sam javiti

Uz jednostavne i besplatne aplikacije, dovoljan je samo pljesak rukama da pronađete telefon koji ste zagubili negdje u svom domu.

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Telefon je negdje u kući, zvuk je isključen, a vi nemate pojma gdje ste ga ostavili? Umjesto prevrtanja jastuka i zavirivanja ispod namještaja, postoji mnogo jednostavnije rješenje - dovoljno je da pljesnete rukama, a telefon će se sam oglasiti i otkriti gdje se nalazi.

Za ovaj trik potrebno je instalirati aplikaciju koja u pozadini koristi mikrofon kako bi prepoznala specifičan zvuk tapšanja. Kada ga detektuje, algoritam automatski aktivira glasan alarm, jaku vibraciju ili blic, u zavisnosti od vaših podešavanja.

Ovakva funkcija nije standardni dio Android ili iOS sistema, ali u prodavnicama aplikacija postoji veliki broj besplatnih alata. Za Android korisnike odličan izbor je aplikacija Find Your Phone with Clap, dok vlasnicima iPhone uređaja sličnu funkcionalnost nudi ClapFind.

Podešavanje je veoma jednostavno:

Preuzmite izabranu aplikaciju iz prodavnice (Google Play ili App Store). Odobrite joj neophodan pristup mikrofonu. Izaberite način na koji će telefon reagovati (zvuk, blic ili vibracija) i pritisnite dugme za aktivaciju.

Aplikacije omogućavaju izbor različitih melodija i podešavanje osjetljivosti prepoznavanja zvuka, što sprečava lažne aktivacije usljed pozadinske buke u prostoriji. Najbolje od svega, rade i kada je telefon u nečujnom režimu.

(Smartlife/Mondo)