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Kinezi odbili, Apple pristao: Skuplje će plaćati memoriju, slijede nova poskupljenja?

Kinezi odbili, Apple pristao: Skuplje će plaćati memoriju, slijede nova poskupljenja?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Zbog ogromne potražnje za memorijskim čipovima, Samsung je znatno podigao cijene LPDDR5X RAM-a i NAND fleš memorije za 2027. godinu. Dok su neki kineski proizvođači odbili nove uslove, Apple je prihvatio veće troškove kako bi obezbijedio stabilno snabdijevanje.

Na pomolu novo poskupljenje iPhone telefona zbog ugovora sa Samsungom Izvor: SMARTLife

Iako su novi iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max tek stigli na tržište uz osjetno poskupljenje od u odnosu na prošlogodišnje modele, kupce naredne godine vjerovatno očekuje još jedan skok cijena.

Novi izvještaji pokazuju da je Apple pristao na skuplje uslove nabavke memorijskih čipova koje je postavio Samsung, što će direktno uticati na troškove proizvodnje budućih uređaja.

Prema novom ugovoru koji stupa na snagu u prvom kvartalu 2027. godine, Apple će plaćati blizu 2,00 dolara po Gb za LPDDR5X RAM i oko 0,33 dolara po Gb za NAND fleš memoriju.

Radi poređenja, Samsung je u trećem kvartalu 2026. godine iste komponente naplaćivao 1,50 dolara za RAM i 0,26 dolara za memoriju za skladištenje.

Glavni razlog za ovo poskupljenje je ogromna potražnja za memorijskim čipovima u AI data centrima, zbog čega je ponuda na globalnom tržištu postala izuzetno ograničena.

Južnokorejski gigant je zbog skoka cijena pozvao i druge proizvođače za pregovarački sto, ali nisu svi prihvatili nove uslove.

Kineski brendovi Oppo i vivo odbili su da plate znatno više cijene koje je Samsung tražio, pa se pretpostavlja da će za svoje predstojeće telefone potražiti alternative kod drugih dobavljača memorije.

Sa druge strane, Apple je odlučio da prihvati više troškove kako bi obezbijedio stabilno snabdijevanje za svoje uređaje, što gotovo izvjesno znači da će se taj izdatak ponovo preliti na krajnje korisnike.

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Tagovi

memorija Apple Samsung

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