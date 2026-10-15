Apple objavio cijene popravki za iPhone Duo: Kvar na savitljivom telefonu može da košta čak 1.499 dolara

Apple je objavio cjenovnik popravki za iPhone Duo. Novi savitljivi telefon košta od 1.999 dolara, a najskuplje popravke dostižu 1.499 dolara.

Izvor: Apple

Prvi savitljivi Apple telefon, očekivano, neće biti povoljan, a neće ni njegova popravka. Vlasnici kojima se pokvari unutrašnji ekran iPhone Duo modela, a nemaju AppleCare zaštitu, moraće da plate čak 999 dolara. U najgorem slučaju, račun može da dostigne 1.499 dolara, što je cijena jednog potpuno novog premijum telefona.

Prema zvaničnoj Apple-ovoj dokumentaciji, cijene popravki bez AppleCare zaštite izgledaju ovako:

Oštećenje zaštitnog sloja: 49 dolara

Zamjena zadnjeg stakla: 199 dolara

Zamjena baterije: 229 dolara

Popravka zadnje kamere: 229 dolara

Zamjena spoljašnjeg ekrana: 379 dolara

Zamjena spoljašnjeg ekrana i zadnjeg stakla: 509 dolara

Zamjena unutrašnjeg ekrana: 999 dolara

Ostala oštećenja: 1.499 dolara

Apple nije precizirao koji kvarovi spadaju u najskuplju kategoriju. Međutim, već sama cijena zamjene unutrašnjeg ekrana pokazuje koliko popravka savitljivog telefona može da bude skupa.

Koliko koštaju popravke uz AppleCare+?

Ukoliko kupci ne žele da izdvoje ove ogromne sume, preporučuje se da daju novac za AppleCare+.

Ovaj paket, sa pokrićem za krađu i gubitak telefona, košta 20 dolara mjesečno ili 200 dolara godišnje. Paket obuhvata neograničen broj popravki slučajnih oštećenja, poput padova i prosipanja tečnosti, kao i do dva slučaja krađe ili gubitka tokom 12 mjeseci.

Uz AppleCare+ zaštitu, troškovi su znatno niži:

Zamjena baterije: besplatno

Oštećenje zaštitnog sloja: 19 dolara

Zamjena zadnjeg stakla: 29 dolara

Zamjena spoljašnjeg ekrana: 29 dolara

Zamjena unutrašnjeg ekrana: 99 dolara

Ostala slučajna oštećenja: 99 dolara

Krađa ili gubitak uređaja: 149 dolara

Navedene cijene važe za popravke direktno kod Apple-a, dok mobilni operatori mogu da nude drugačije uslove osiguranja i garancije.

Izvor: Apple

U SAD, početna cijena iPhone Duo telefona iznosi 1.999 dolara za verziju sa 256 GB interne memorije, dok najskuplja konfiguracija sa 2 TB košta 3.199 dolara.

Poređenja radi, početna cijena iPhone 18 Pro modela je 1.199 dolara. Ipak, Apple-ov savitljivi telefon cjenovno je uporediv sa konkurentima kao što su Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Google Pixel 11 Pro Fold.

Prednarudžbine za iPhone Duo počinju u petak, a prve isporuke i prodaja u prodavnicama zakazane su za 23. oktobar.

(Mondo)