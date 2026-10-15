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Google sprema veliki redizajn Android Auto sistema: Izgled nije sve što će se promijeniti

Google sprema veliki redizajn Android Auto sistema: Izgled nije sve što će se promijeniti

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Kod Android Auto 18.0 beta verzije otkriva novi interfejs, vidžete i personalizovani Gemini.

Google sprema veliki redizajn Android Auto sistema Izvor: Google

Google sprema ozbiljne promjene za Android Auto, koji bi uskoro mogao da dobije potpuno novi izgled i neke veoma korisnije funkcije. Pored prilagodljivijeg interfejsa i novih vidžeta, kompanija planira i dublju integraciju sa Gemini asistenom, koji bi tokom vožnje mogao da koristi podatke iz Gmail-a i Google Calendar-a.

Detalji su otkriveni analizom koda beta verzije 18.0, koju je sproveo portal Android Sage. Novi interfejs razvija se pod kodnim nazivom "Cielo", a trebalo bi da donese fleksibilniji raspored elemenata i vidžete za brz pristup informacijama.

Posebna pažnja posvećena je različitim ekranima u automobilima. Novi dizajn trebalo bi automatski da se prilagođava njihovoj veličini i orijentaciji, bez obzira na to da li je volan na levoj ili desnoj strani.

Gemini postaje lični asistent tokom vožnje

Iako je Gemini već dostupan vozačima, jedna od zanimljivijih novina jeste personalizacija asistenta. Google želi da mu omogući korišćenje podataka iz servisa kao što su Gmail i Google Calendar, kako bi vozačima pružao korisnije informacije tokom putovanja.

U beta verziji već je pronađena poruka koja obavještava korisnika da je personalizacija spremna za korišćenje u automobilu. Ipak, još nije poznato kojim će podacima Gemini moći da pristupa, niti kako će se odobravati potrebne dozvole.

Google priprema i novu animaciju za Gemini, kao i izgled brzih podešavanja prilagođen različitim ekranima.

Promjene bi takođe mogle da obraduju i korisnike koji na istom telefonu imaju poslovni i privatni nalog. Pronađene su ikonice koje označavaju aktivan ili pauziran Android Work Profile, što nagoveštava mogućnost upravljanja poslovnim obavještenjima preko ekrana automobila.

Uz sve to, Android Auto dobija font Google Sans Flex, namijenjen boljoj čitljivosti teksta na ekranima različitih dimenzija.

Za sada nije poznato kada će Google predstaviti novi izgled Android Auto sistema, niti koje će od otkrivenih funkcija stići u konačnu verziju.

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Tagovi

google automobili android

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