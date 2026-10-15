Nova strateška igra Game of Thrones: War for Westeros omogućiće igračima da promijene sudbinu Vesterosa, pa čak i da suprotstave Arju i Planinu.

Izvor: YouTube / Game of Thrones: War for Westeros

Ljubitelji serije Game of Thrones dobiće priliku da promijene sudbinu nekih od najpoznatijih likova iz Vesterosa. Nova strateška igra Game of Thrones: War for Westeros stiže 2027. godine, a među likovima kojima će igrači moći da upravljaju nalaze se dvoje čiji duel nikada nismo vidjeli.

Igra će omogućiti izbor zapovednika iz nekoliko velikih kuća, uključujući Stark, Targarjen i Lanister. Arja će predstavljati Starkove, dok će Planina biti jedan od likova na strani Lanistera. Pojaviće se i Deneris Targarjen, Džon Snežni i drugi poznati junaci.

Za razliku od serije, u kojoj su sudbine likova unaprijed određene, War for Westeros omogućiće igračima da sami odlučuju o ishodu sukoba. Tokom kampanje i partija za više igrača, poznati junaci moći će da poginu, a pobednik na kraju može da zauzme Gvozdeni presto.

Vidi opis Igra prestola dobija potpuno drugačiji kraj: Vidjećemo duel koji se u seriji nikada nije desio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Steam / Game of Thrones: War for Westeros Br. slika: 8 8 / 8

Posebno zanimljiva mogućnost jeste igranje u ulozi Kralja Noći i upravljanje njegovom vojskom Bijelih hodača. To otvara vrata potpuno drugačijem završetku priče, u kojem bi upravo on mogao da osvoji Gvozdeni presto.

Ipak, jedan od najzanimljivijih mogućih obračuna biće onaj između Arje i Planine.

Planina, jedan od najopasnijih boraca u svijetu Igre prestola, dugo je bio na Arjinoj listi ljudi kojima želi da se osveti, ali se njihov sukob nikada nije dogodio u seriji. Umjesto nje, sa njim se u posljednjoj sezoni obračunao njegov brat Sandor Klegani, poznat kao Pseto.

Dok fanovi i dalje čekaju šestu knjigu Džordža R. R. Martina, koja je više puta odlagana, Game of Thrones: War for Westeros ponudiće im priliku da sami ispišu drugačiju istoriju Vesterosa.