logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igra prestola dobija potpuno drugačiji kraj: Vidjećemo duel koji se u seriji nikada nije desio

Igra prestola dobija potpuno drugačiji kraj: Vidjećemo duel koji se u seriji nikada nije desio

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nova strateška igra Game of Thrones: War for Westeros omogućiće igračima da promijene sudbinu Vesterosa, pa čak i da suprotstave Arju i Planinu.

Gejming: Igra prestola dobija potpuno drugačiji kraj Izvor: YouTube / Game of Thrones: War for Westeros

Ljubitelji serije Game of Thrones dobiće priliku da promijene sudbinu nekih od najpoznatijih likova iz Vesterosa. Nova strateška igra Game of Thrones: War for Westeros stiže 2027. godine, a među likovima kojima će igrači moći da upravljaju nalaze se dvoje čiji duel nikada nismo vidjeli.

Igra će omogućiti izbor zapovednika iz nekoliko velikih kuća, uključujući Stark, Targarjen i Lanister. Arja će predstavljati Starkove, dok će Planina biti jedan od likova na strani Lanistera. Pojaviće se i Deneris Targarjen, Džon Snežni i drugi poznati junaci.

Za razliku od serije, u kojoj su sudbine likova unaprijed određene, War for Westeros omogućiće igračima da sami odlučuju o ishodu sukoba. Tokom kampanje i partija za više igrača, poznati junaci moći će da poginu, a pobednik na kraju može da zauzme Gvozdeni presto.

Posebno zanimljiva mogućnost jeste igranje u ulozi Kralja Noći i upravljanje njegovom vojskom Bijelih hodača. To otvara vrata potpuno drugačijem završetku priče, u kojem bi upravo on mogao da osvoji Gvozdeni presto.

Ipak, jedan od najzanimljivijih mogućih obračuna biće onaj između Arje i Planine.

Planina, jedan od najopasnijih boraca u svijetu Igre prestola, dugo je bio na Arjinoj listi ljudi kojima želi da se osveti, ali se njihov sukob nikada nije dogodio u seriji. Umjesto nje, sa njim se u posljednjoj sezoni obračunao njegov brat Sandor Klegani, poznat kao Pseto.

Dok fanovi i dalje čekaju šestu knjigu Džordža R. R. Martina, koja je više puta odlagana, Game of Thrones: War for Westeros ponudiće im priliku da sami ispišu drugačiju istoriju Vesterosa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igra prestola igre gejming

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS