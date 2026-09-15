Dobre vijesti za vlasnike Switch 2 konzole: Stigla opcija koju su svi čekali, ali postoji veliko "ali"

Nintendo je objavio dugo iščekivano ažuriranje sistema 23.0.0 za Switch 2, kojim je konačno omogućio podršku za VRR (Variable Refresh Rate) u TV režimu.

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Kada se Nintendo Switch 2 pojavio u prodaji, jedno od najvećih pitanja bilo je da li konzola podržava VRR (Variable Refresh Rate) dok je priključena na TV.

Nintendo je u početku najavljivao ovu funkciju, pa povukao riječ i ograničio je samo na ručni režim.

Ovo ograničenje je konačno ukinuto sa najnovijim ažuriranjem sistema 23.0.0, tačno 16 mjeseci nakon lansiranja konzole. Međutim, Nintendova primjena ove tehnologije donijela je hladan tuš za gejmere.

Prema analizi stručnjaka iz Digital Foundry-ja, VRR u TV režimu radi po "whitelist" principu.

Umjesto da omogući funkciju za sve naslove, Nintendo zahtijeva da developeri pojedinačno označe svoje igre kao kompatibilne. U ovom trenutku ta lista sadrži bukvalno samo jednu jedinu igru - Nintendov Switch 2 Welcome Tour.

Ovo je potpuno drugačiji pristup u odnosu na PlayStation 5 i Xbox Series X, gdje konzola sama primjenjuje VRR na nivou sistema.

Za sve koji nisu upoznati, VRR usklađuje osvježavanje TV-a sa brojem frejmova u igri. To eliminiše "cjepanje" slike i čini da nestabilan rad igara djeluje znatno tečnije.

Ova opcija bila bi spas za naslove sa promjenljivim performansama, kao što je Elden Ring: Tarnished Edition. Ipak, dok Nintendo ne proširi listu, korist od ovog ažuriranja ostaje izuzetno ograničena.

Pored novog ažuriranja, Nintendo je imao uzbudljivu nedjelju. Kompanija je prvo proslavila 40. godišnjicu serijala The Legend of Zelda uz fokus na rimejk kultne igre Ocarina of Time, a već sutradan održala i svoj Nintendo Direct događaj gdje su najavljeni Metroid Ravenous i Kirby and the World Beyond.