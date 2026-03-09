Sony razbjesnio gejmere kao nikad prije: Za iste PlayStation igre počeo da naplaćuje različite cijene

Novi eksperiment u PlayStation prodavnici izazvao je bijes gejmera jer algoritam određuje koliki popust dobija svaki igrač.

Izvor: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

Sony je naišao na oštre reakcije nakon otkrića da PlayStation Store testira “dinamičke cene”. Prema tvrdnjama korisnika i sajta PS Prices, različiti igrači sada vide potpuno različite cijene za istu igru.

Riječ je o sistemu koji koristi algoritme za personalizovane popuste, zasnovane na istoriji kupovine, lokaciji korisnika, pa čak i procjeni njihovog nivoa prihoda. Iako cena nikada ne prelazi standardnu maloprodajnu vrednost, visina popusta može drastično da varira. Neki korisnici, na primer, dobili su i do 56% nižu cenu u odnosu na druge.

Sajt PS Prices, koji prati promjene cijena u PlayStation Store prodavnici, tvrdi da Sony sprovodi ovaj masovni A/B test već tri mjeseca. Eksperiment navodno obuhvata više od 150 igara, među kojima su i veliki hitovi poput God of War, The Last of Us i Red Dead Redemption 2.

U praksi sistem funkcioniše prilično jednostavno. Popusti se određuju na osnovu više faktora, kao što su istorija kupovine, lokacija korisnika i drugi podaci vezani za nalog. Tako korisnici koji retko kupuju igre mogu dobiti veći popust kako bi ih sistem podstakao na kupovinu, dok oni koji redovno kupuju igre i dodatni sadržaj često vide manji popust - ili čak punu cijenu.

Kako se tvrdi, ova praksa je aktivna u više od 68 regiona širom Evrope i Azije. Zanimljivo, Sjedinjene Američke Države i Japan trenutno nisu dio testa, što mnogi tumače strožom regulacijom i većom osjetljivošću tržišta u tim zemljama. Pojedini analitičari vjeruju da Sony na ovaj način pokušava da nadoknadi usporavanje prodaje PS5 konzola i podstakne korisnike da makar povremeno potroše novac u digitalnoj prodavnici.

"Ovo je diskriminacija"

Nakon što su se informacije o dinamičnim cijenama pojavile na internetu, gejmeri su preplavili društvene mreže primjerima ove prakse. U jednom viralnom postu na mreži X, korisnik je pokazao kako je cena igre Assassin’s Creed Unity drastično porasla onog trenutka kada se ulogovao na svoj PlayStation nalog.

Sony's dynamic pricing now charges some accounts more money for logging in.pic.twitter.com/PIfnB4OrIG — Pirat_Nation (@Pirat_Nation)March 8, 2026

Mnogi smatraju da je ovakav način određivanja cijena obmanjujući, pa čak i potencijalno nezakonit. "Zaštita potrošača mora da se modernizuje kako bi nas odbranila od ovakvog profilisanja", glasi jedan od komentara koji je prikupio veliki broj reakcija.

Nezadovoljstvo je dovelo i do poziva na bojkot PlayStation prodavnice. Dio korisnika sada otvoreno zagovara povratak fizičkim kopijama igara, podsjećajući da u prodavnicama cijena mora biti ista za sve kupce, bez obzira na njihovu istoriju kupovine ili finansijsku situaciju.

Sony se za sada nije zvanično oglasio povodom svog testa, dok se nezadovoljstvo gejming zajednice na internetu i dalje širi.