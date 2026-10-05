Tajna besplatnih aplikacija: Šta Android igre prate na telefonu i kome šalju te podatke

Besplatne Android igre poput Robloxa i Subway Surfersa sadrže desetine trakera koji prikupljaju vaše podatke i šalju ih širom svijeta, uključujući Kinu, Rusiju i SAD. Analiza pokazuje da čak i jednostavne slagalice često tajno prate lokaciju.

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Igra koju ste upravo besplatno preuzeli da biste rješavali zagonetke ili bojili slike vjerovatno radi mnogo više od onoga što vidite na ekranu. Istraživanje švajcarske kompanije "Proton" pokazalo je da najpopularnije besplatne igre sa Google Play prodavnice kriju ozbiljne sisteme za praćenje korisnika.

Analiza je obuhvatila najpreuzimanije naslove u SAD, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj. Ne radi se o nepoznatim aplikacijama – na listi su se našli globalni hitovi kao što su Block Blast!, Disney Solitaire, Roblox, Subway Surfers, Brawl Stars i Coin Master. Ove igre, obuhvaćene istraživanjem, zajedno broje nevjerovatnih 20 milijardi preuzimanja širom svijeta.

Podaci putuju u Kinu, Rusiju i SAD

Za otkrivanje trakera "Proton" je koristio podatke projekta Exodus Privacy, platforme otvorenog koda koja pronalazi kodove namijenjene analitici, oglašavanju i profilisanju korisnika.

Rezultati sa američkog tržišta savršeno ilustruju razmjere ovog problema – od 100 najpopularnijih besplatnih igara:

98% šalje podatke kompanijama u zemljama saveza "Five Eyes" (SAD, Velika Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland),

95% dijeli informacije sa kompanijama u Izraelu,

81% komunicira sa kineskim kompanijama,

71% šalje podatke ruskim firmama.

Prosječna igra u ovom uzorku sadržavala je čak 29 različitih trakera. Slična situacija zabilježena je i na evropskom tržištu. U Velikoj Britaniji 84% analiziranih igara ima kineske trakere, dok su u Njemačkoj i Francuskoj ti procenti tek neznatno manji, prenosi portal Informacija.

Stručnjaci iz "Protona" naglašavaju važnu razliku: to ne znači da podaci odlaze direktno kineskim ili ruskim državnim institucijama, već kompanijama i oglašivačima koji tamo imaju svoja sjedišta ili značajne operacije.

Praćenje lokacije tamo gdje joj nije mjesto

Posebno zabrinjavajući dio istraživanja odnosi se na geolokaciju. Sasvim je logično da Pokémon GO traži pristup vašoj lokaciji, jer je čitav koncept igre zasnovan na tome. Međutim, analitičari su među 100 najpopularnijih igara pronašli naslove kod kojih takva potreba ne postoji.

Primjer je Arrows - Puzzle Escape, logička igra koja je samo u jednom mjesecu imala 689.000 preuzimanja u SAD. U njoj je pronađeno 30 trakera, uključujući i onaj za praćenje lokacije. Slično je i sa aplikacijom Jewel Coloring, igrom za bojenje koja u sebi krije 32 trakera i takođe zahtijeva geolokacijske podatke.

Ovi skriveni dodaci u kodu kompanijama omogućavaju pristup informacijama o vašem uređaju, drugim instaliranim aplikacijama, načinu na koji koristite telefon, ali i podacima o plaćanju, starosti i polu. Budući da se besplatne igre finansiraju kroz oglašavanje, prisustvo trakera nije iznenađenje, ali istraživači upozoravaju da je njihov broj izmakao kontroli. Prosječan korisnik danas praktično nema način da sazna koliko različitih kompanija crpi njegove podatke i gdje oni na kraju završavaju.